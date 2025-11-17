In attesa del derby, l'Inter riprenderà gli allenamenti martedì 18 novembre. Con il gruppo ci sarà subito il capitano Lautaro Martinez, tornato già a Milano. Gli azzurri e la maggior parte degli altri nazionali si riaggregheranno mercoledì, l'ultimo a tornare a disposizione sarà Akanji. C'è grande curiosità per quello che potrebbe essere il primo derby di Francesco Pio Esposito, che si è sbloccato a San Siro con la maglia dell'Italia. I suoi numeri con la Nazionale sono ottimi: Chivu spera che, dopo una serie di prime volte già centrate, possa arrivare la prima rete al Meazza con l'Inter e nel derby

