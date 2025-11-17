Offerte Black Friday
Inter, Pio Esposito punta il suo primo derby. Le news

In attesa del derby, l'Inter riprenderà gli allenamenti martedì 18 novembre. Con il gruppo ci sarà subito il capitano Lautaro Martinez, tornato già a Milano. Gli azzurri e la maggior parte degli altri nazionali si riaggregheranno mercoledì, l'ultimo a tornare a disposizione sarà Akanji. C'è grande curiosità per quello che potrebbe essere il primo derby di Francesco Pio Esposito, che si è sbloccato a San Siro con la maglia dell'Italia. I suoi numeri con la Nazionale sono ottimi: Chivu spera che, dopo una serie di prime volte già centrate, possa arrivare la prima rete al Meazza con l'Inter e nel derby

