Le parole dei presidenti di Inter e Milan prima del match: "È un fatto storico giocare da proprietari il derby - ha detto Marotta -, rimarrà nella storia del calcio italiano perché è la prima volta che due club fanno una cosa così importante". "Lo stadio lo dividiamo da tanto tempo - ha aggiunto Scaroni -, abbiamo fatto un lungo percorso insieme per arrivare a questo punto. Bisogna che il nuovo stadio sia iconico come questo. Per la prossima ora e mezza ci sarà grande rivalità"