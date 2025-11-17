Inter-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il derby della Madonnina chiude la domenica di Serie A. Chivu ritrova la coppia Thuram-Lautaro in attacco e sceglie Acerbi al centro della difesa, con Carlos Augusto al posto dell'infortunato Dumfries. Allegri punta su Bartesaghi a sinistra e per la prima volta in campionato giocano Pulisic e Leao insieme dal 1', torna anche Rabiot.
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri
Inter-Milan, i migliori marcatori del derby in Serie A
In quasi cento anni di storia tantissimi giocatori hanno messo la propria firma sui derby di campionato, ma chi è quello che ne ha segnati più di tutti? Ecco la classifica all-time riferita alle sole sfide in Serie A.
Marotta: "Stage Nazionale? L'Inter si mette a disposizione"
Così il presidente dell'Inter sulla possibile sosta della Serie A in vista dei playoff dell'Italia: "Credo che la Nazionale sia un patrimonio del movimento calcistico, dobbiamo mettere la squadra nel modo migliore per fare questi spareggi. Da parte nostra la volontà c'è, perché l'Italia non può non partecipare ai Mondiali. È giusto che l'Inter si metta a disposizione per agevolare questo cammino"
Marotta e Scaroni: "Derby storico da proprietari di San Siro"
Le parole dei presidenti di Inter e Milan prima del match: "È un fatto storico giocare da proprietari il derby - ha detto Marotta -, rimarrà nella storia del calcio italiano perché è la prima volta che due club fanno una cosa così importante". "Lo stadio lo dividiamo da tanto tempo - ha aggiunto Scaroni -, abbiamo fatto un lungo percorso insieme per arrivare a questo punto. Bisogna che il nuovo stadio sia iconico come questo. Per la prossima ora e mezza ci sarà grande rivalità"
Due punti tra le due squadre
Il derby, oltre alla rivalità cittadina, mette in palio punti importantissimi per la classifica che possono valere l'allungo dell'Inter o il sorpasso del Milan.
L'allenatore rossonero punta su Bartesaghi a sinistra e per la prima volta in campionato giocano Pulisic e Leao insieme dal 1'. Torna Rabiot a centrocampo, in difesa il terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic.
Le scelte di Chivu
L'allenatore rumeno ritrova la coppia Thuram-Lautaro in attacco e sceglie Acerbi al centro della difesa, con Carlos Augusto al posto dell'infortunato Dumfries. In mezzo ecco Sucic.
statistiche
I precedenti
Il Milan è rimasto imbattuto nei cinque derby contro l'Inter della scorsa stagione tra tutte le competizioni (3 vittorie, 2 pareggi), dopo aver perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una serie più lunga senza sconfitta contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).
Pareggio nell'ultimo derby in A
Dopo l'1-1 nell'ultimo derby di campionato dello scorso 2 febbraio, Inter e Milan potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2016 e aprile 2017.
Rossoneri vincenti negli ultimi derby da 'ospite'
Il Milan ha vinto gli ultimi due derby in trasferta contro l'Inter tra tutte le competizioni (2-1 in Serie A il 22 settembre 2024 e 3-0 in Coppa Italia lo scorso 23 aprile), tanti successi quanti nei precedenti 16 derby fuori casa (2 vittorie, 3 pareggi, 11 sconfitte); i rossoneri potrebbero ottenere tre successi esterni di fila contro i nerazzurri per la prima volta dal periodo tra l'ottobre 2003 e l'aprile 2005 (incluso il 3-0 a tavolino nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2004/05).
Inter, problemi nei big match
Dopo aver sconfitto il Milan il 22 aprile 2024 (match decisivo per la conquista dell'ultimo Scudetto dei nerazzurri), l'Inter ha affrontato Milan, Juventus e Napoli in 11 sfide tra tutte le competizioni senza più riuscire a vincere (5 pareggi, 6 sconfitte), perdendo tutte le tre più recenti (0-3 vs Milan in Coppa Italia, 3-4 vs Juventus e 1-3 vs Napoli in Serie A).
Momento di forma per l'Inter
L'Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni (1 sconfitta), segnando 28 reti (2.3 di media) e subendone solo sette (0.6 di media). In più, i nerazzurri (12 vittorie, 3 sconfitte) sono uno degli unici due club, insieme alla Roma, a non aver ancora pareggiato in questa stagione (dall'inizio di agosto) nei Big-5 campionati tra tutte le competizioni - il loro ultimo segno "X" risale allo scorso 18 giugno contro il Monterrey nel Mondiale per Club.
Milan, striscia positiva aperta
Il Milan ha perso solo una delle 13 partite in questa stagione tra tutte le competizioni (8 vittorie, 4 pareggi): contro la Cremonese lo scorso 23 agosto in campionato. I rossoneri sono rimasti imbattuti negli ultimi 11 match (7 vittorie, 4 pareggi) e non registrano una serie più lunga in gare ufficiali dal periodo tra aprile e settembre 2022 (13 in quel caso).
Tre X di fila in trasferta per il Milan
Il Milan ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato (contro Juventus, Atalanta e Parma); nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta ha registrato quattro pareggi consecutivi fuori casa in Serie A: tra aprile e maggio 2017 con Vincenzo Montella allenatore (uno di questi proprio contro l'Inter, 2-2 il 15 aprile 2017).
Si sblocca nel primo tempo?
Inter (11) e Milan (nove) sono le due squadre che hanno segnato più gol nel 1° tempo in questa stagione di Serie A; più nel dettaglio nerazzurri (cinque) e rossoneri (quattro, al pari della Lazio) sono due delle tre formazioni con più reti realizzate nei primi 15 minuti di gioco.
Lautaro insegue la doppia cifra contro il Milan
Lautaro Martínez ha realizzato nove gol in 20 sfide contro il Milan tra tutte le competizioni e potrebbe diventare solo il 7° giocatore a raggiungere la doppia cifra di reti nel derby della Madonnina, dopo Andriy Shevchenko (14), Giuseppe Meazza (13), Gunnar Nordalh, Stefano Nyers (entrambi 11), Zlatan Ibrahimovic ed Enrico Candiani (entrambi 10). Più nel dettaglio, nella storia dell’Inter hanno fatto meglio solo Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11) contro i rossoneri. La prossima sarà la 350^ presenza di Lautaro Martínez con i nerazzurri tra tutte le competizioni.
Leao scatenato nei derby
Rafael Leão ha preso parte a sette gol contro l'Inter con la maglia del Milan in 20 sfide tra tutte le competizioni (tre reti e quattro assist), solo contro Lazio e Roma (entrambe otto) è stato coinvolto in più gol in carriera con i rossoneri (a quota sette anche contro altre quattro formazioni). In più, dopo un passaggio vincente nell'ultima gara contro i nerazzurri, per la rete di Reijnders lo scorso 23 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il portoghese potrebbe prendere parte a un gol contro l'Inter in due match consecutivi per la prima volta.