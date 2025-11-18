Dumfries, fastidio alla caviglia: derby a rischio

Offerte Black Friday
Inter, Dumfries: fastidio alla caviglia sinistra. Derby a rischio

Nel VIDEO gli ultimi aggiornamenti da Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile. Fastidio alla caviglia sinistra per Denzel Dumfries che è a rischio per il derby contro il Milan in programma domenica prossima. Ha già svolto terapie: sarà valutato giorno per giorno. Qualora non dovrebbe essere al top, è pronto dall’inizio Carlos Augusto

