Inter, contro il Milan torna la ThuLa. E Pio...verso il derby
Focus sull'attacco in casa Inter in vista del derby di domenica. Lautaro Martinez è a caccia del decimo gol per avvicinare o raggiungere Stefano Nyers (11) e Giuseppe Meazza (12). Thuram sta recuperando e con ogni probabilità sarà titolare contro il Milan. Pio Esposito sta bruciando le tappe e andrà a disputare, probabilmente non dall'inizio, il suo primo derby dei grandi. Nel VIDEO gli aggiornamenti dal nostro inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi
