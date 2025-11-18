Inter, contro il Milan torna la ThuLa. E Pio...

Offerte Black Friday
Focus sull'attacco in casa Inter in vista del derby di domenica. Lautaro Martinez è a caccia del decimo gol per avvicinare o raggiungere Stefano Nyers (11) e Giuseppe Meazza (12). Thuram sta recuperando e con ogni probabilità sarà titolare contro il Milan. Pio Esposito sta bruciando le tappe e andrà a disputare, probabilmente non dall'inizio, il suo primo derby dei grandi. Nel VIDEO gli aggiornamenti dal nostro inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi

INTER O MILAN, CHI ARRIVA PIU' STANCO AL DERBY

