Inter-Milan, Pulisic e Leao insieme dal 1' nel derby di Milano

milan

Lo statunitense e il portoghese verso una maglia da titolare nel derby contro l'Inter. In questa stagione - a causa degli infortuni di entrambi - Pulisic e Leao hanno giocato in coppia appena 59 minuti (18 con il Bari in Coppa Italia, 11 con la Juve e 20 con il Parma in campionato). Allegri potrebbe schierarli insieme dal 1' per la seconda volta dopo più di 3 mesi (17 agosto in Coppa Italia), proprio nell'importante sfida contro i nerazzurri in programma domenica 23 novembre alle 20.45. Nel video le ultime news con l'inviato a Milanello Peppe Di Stefano

INTER O MILAN, CHI ARRIVA PIU' STANCO AL DERBY

