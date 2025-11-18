Offerte Black Friday
Milan, Tare: "Derby? Queste partite si vincono, non si giocano"

milan

Le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, durante un intervento al Social Football Summit: "Il derby? Da tifoso del Milan da bambino per me è speciale, spero sarà uno spettacolo, ma queste sono partite che si vincono, non si giocano. Importante ma non fondamentale, il percorso è ancora molto lungo e ci sono ancora tante partite, sarà importante per dare più credibilità al nostro progetto"

TARE: "SAREI UN BUGIARDO A DIRE CHE NON VOGLIO LO SCUDETTO"

