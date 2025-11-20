Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter, Dumfries salta il derby col Milan: le news sull'infortunio

Serie A

Denzel Dumfries non sarà della partita contro il Milan: il difensore olandese continua a lavorare a parte ad Appiano per il fastidio alla caviglia sinistra rimediato con la sua nazionale. Salvo sorprese dei prossimi giorni non sarà convocato per il derby e proverà a recuperare per l'Atletico in Champions League. Al suo posto a destra favorito Carlos Augusto. Nel VIDEO tutti i dettagli dal nostro inviato Andrea Paventi

TUTTO SUL DERBY: NEWS, INTERVISTE E APPROFONDIMENTI

TAG:

Prossimi Video

Associazione Astori, Barzagli: "Davide ragazzo speciale"

Serie A

Marco Astori: "Con l'associazione vogliamo fare belle cose"

Serie A

Legali De Laurentiis: "Stupiti della decisione del giudice"

Serie A

Caso Osimhen, De Laurentiis e il Napoli rinviati a giudizio

napoli

Vlahovic in parte con il gruppo: verso la panchina a Firenze

juventus

Inter, Dumfries non ce la fa: salta il derby col Milan

Serie A