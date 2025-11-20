Inter, Dumfries non ce la fa: salta il derby col Milan

Denzel Dumfries non sarà della partita contro il Milan: il difensore olandese continua a lavorare a parte ad Appiano per il fastidio alla caviglia sinistra rimediato con la sua nazionale. Salvo sorprese dei prossimi giorni non sarà convocato per il derby e proverà a recuperare per l'Atletico in Champions League. Al suo posto a destra favorito Carlos Augusto. Nel VIDEO tutti i dettagli dal nostro inviato Andrea Paventi
