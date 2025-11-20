Vlahovic in parte con il gruppo: verso la panchina a Firenze

Juventus, Vlahovic verso la panchina con la Fiorentinajuventus
La Juventus prosegue l'avvicinamento al match di sabato contro la Fiorentina. Spalletti ritrova Cabal in gruppo, mentre Vlahovic si allena parzialmente con la squadra. Entrambi dovrebbero essere a disposizione, ma vanno verso la panchina al Franchi, così come Kelly. Pronta una maglia da titolare per Openda in attacco
