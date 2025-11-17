7' - Sulla palla recuperata da Locatelli su Mandragora, fallo tattico di Fagioli sull'ex compagno di squadra
Fiorentina-Juventus, il risultato in diretta LIVE
La Fiorentina cerca la prima vittoria in campionato. Esordio in casa per Vanoli con la coppia d'attacco Kean-Piccoli, a sinistra c'è Parisi. A centrocampo spazio all'ex Fagioli. Spalletti recupera Vlahovic e lo lancia titolare, alle sue spalle Yildiz e McKennie. Ancora Koopmeiners in difesa, Kelly preferito a Gatti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
7' - Numero di Dodò a destra, che si libera di Kostic e appoggia a Mandragora al limite dell'area. Ottima chiusura di Locatelli
5' - Fiorentina bassa che attende la Juve nella sua trequarti, i bianconeri invece provano a pressare in avanti
2' - Lancio di Ranieri verso Piccoli, Di Gregorio esce ai confini della sua area per evitare potenziali pericoli
1' - Primo pallone toccato dalla Juve
La situazione di Fiorentina e Juve
La Fiorentina è una delle due squadre, assieme al Verona, ancora a secco di vittorie in campionato. Ha bisogno di punti per togliersi dall'ultimo posto in classifica e per acquistare fiducia. La Juve invece di punti ne ha 19, ma non può permettersi altri passi falsi. Con il Bologna che continua a correre, ci sarà da lottare per la qualificazione in Champions League
Ex di lusso in campo!
A partire dalla sfida tra centravanti, Kean (arrivato a Firenze da Torino nell'estate 2024) e Vlahovic, comprato dai bianconeri nel gennaio 2022. I viola a centrocampo schierano anche Fagioli, arrivato dalla Juve nel mercato invernale della scorsa stagione. In panchina invece Nicolussi-Caviglia, mentre è in campo Mandragora, una presenza in A con la Juve nel 2016/2017
Come sono andate le partite delle 15
Due sfide appassionanti e piene di emozioni, Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna
Le scelte di Spalletti
Sorpresa in difesa, con il rientro di Kelly da centrale e Koopmeiners confermato braccetto a sinistra, fuori Gatti e Kalulu a destra. Cambiaso e Kostic sono gli esterni, con Locatelli e Thuram coppia in mediana. McKennie e Yildiz scelti a sostegno di Vlahovic, recuperato dopo l'affaticamento accusato con la Serbia e preferito sia a Openda che a David
Le scelte di Vanoli
L'allenatore viola si affida alla coppia di centravanti Piccoli-Kean. A centrocampo Fagioli e non Nicolussi-Caviglia, con lui completano il reparto Mandragora e Sohm. Sulle corsie viaggiano Dodò e Parisi, in difesa terzetto Marì-Pongracic-Ranieri davanti al totem de Gea
Kenan Yildiz (26 conclusioni e 24 occasioni per i compagni) è soltanto uno dei due giocatori con almeno 20 tiri totali e almeno 20 occasioni create in questa stagione di Serie A, insieme a Nico Paz (37+27). Il fantasista turco solo contro due squadre non ha ancora giocato titolare in Serie A: contro Fiorentina (58 minuti in due sfide) e Bologna (68 minuti in tre match). Oggi interrompe la striscia contro i viola
A partire dalla stagione del suo primo gol in Serie A (2020/21), Roberto Piccoli è il giocatore che ha trovato la rete con più maglie diverse nei cinque maggiori campionati europei (sei, Atalanta, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Lecce e Spezia); l'attaccante della Viola ha già trovato un gol contro i bianconeri nel massimo campionato, il 22 maggio 2023 con la maglia dell'Empoli, e finora solo contro quattro squadre ha realizzato due marcature nella competizione (Bologna, Fiorentina, Genoa e Inter)
Nessuna squadra ha segnato meno gol della Fiorentina nel primo tempo in questo campionato (tre), mentre la Juventus è, con l'Inter, una delle due ad aver realizzato più reti negli ultimi 15 minuti di gara (cinque ciascuna)
Nonostante sia seconda in questa Serie A per numero di conclusioni arrivate dopo un recupero offensivo (18, dietro solo all’Inter con 19), la Juventus non ha ancora segnato da questa situazione di gioco; la Fiorentina, invece, ha trovato un gol con appena nove tiri arrivati in seguito a recuperi offensivi, la metà di quelli dei bianconeri
Due vittorie, un pareggio e due sconfitte per la Juventus nelle prime cinque trasferte di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, nelle prime sei gare esterne di Serie A, solo tre volte la Juventus ha perso in più occasioni: tre sconfitte nel 1995/96, nel 1998/99 e nel 2015/16
La Juventus non ha segnato in quattro delle ultime sei partite di campionato (0.8 reti a partita nel periodo), tante volte quante nelle precedenti 38 (media gol di 1.6); tuttavia nelle ultime quattro gare i bianconeri non sono mai andati sotto a uno per valore di Expected Goals a incontro, fatto capitato tre volte nelle precedenti sette gare
La Fiorentina ha perso quattro delle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (1 pareggio) e potrebbe superare il proprio record negativo di sconfitte nelle prime sei gare interne di Serie A: quattro nel 1977/78 al momento
La Fiorentina è ancora senza vittorie dopo 11 partite di Serie A (5 pareggi, 6 sconfitte); l'ultima squadra che ha evitato la retrocessione dopo essere rimasta senza successi in tutte le prime 11 giornate di un campionato è stata la Reggina nel 2007/08, mentre nell'era dei tre punti l'unica a salvarsi senza successi nelle prime 12 giornate è stata il Cagliari nel 2005/06
La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Juventus (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti successi quanti nelle precedenti 19 gare interne di campionato contro i bianconeri (10 pareggi, 7 sconfitte); la Viola ha mantenuto la porta inviolata nell'ultimo incrocio interno e non arriva a due clean sheet di fila dal 1998, prima con Alberto Malesani e poi con Giovanni Trapattoni in panchina
Dopo aver perso tre partite di fila senza segnare contro laJuventusin Serie A, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1 vittoria, 1 pareggio), in cui ha anche realizzato un totale di cinque reti; i viola non rimangono imbattuti in almeno tre gare consecutive contro i bianconeri nella competizione dal periodo tra il 2006 e il 2008, sotto la guida di Cesare Prandelli
Buonasera a tutti. La terza partita in programma della 12^ giornata di Serie A è l'interessante sfida all'Artemio Franchi tra Fiorentina e Juventus