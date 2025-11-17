Sorpresa in difesa, con il rientro di Kelly da centrale e Koopmeiners confermato braccetto a sinistra, fuori Gatti e Kalulu a destra. Cambiaso e Kostic sono gli esterni, con Locatelli e Thuram coppia in mediana. McKennie e Yildiz scelti a sostegno di Vlahovic, recuperato dopo l'affaticamento accusato con la Serbia e preferito sia a Openda che a David