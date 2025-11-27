Offerte Black Friday
Juventus, Vlahovic verso una maglia dal 1' con il Cagliari. VIDEO

Serie A

Nel VIDEO Paolo Aghemo fa il punto sulle possibili scelte di Spalletti in vista della partita contro il Cagliari. Nessun problema fisico per Vlahovic, che si è allenato in gruppo. Contro il Bodo il serbo non ha giocato perché Spalletti ha voluto dare una chance a Openda e David. Vlahovic, però, resta l'attaccante di riferimento della Juventus: contro il Cagliari dovrebbe tornare titolare supportato da Yildiz e Conceiçao. Da valutare il possibile ritorno di Thuram dal 1'. Gatti si è allenato a parte e venerdì tornerà in gruppo: quasi sicuramente sarà convocato e c'è la possibilità di vederlo dall'inizio

GLI INDISPONIBILI PER LA 13^ GIORNATA

