Juventus, Vlahovic verso una maglia dal 1' con il Cagliari

Nel VIDEO Paolo Aghemo fa il punto sulle possibili scelte di Spalletti in vista della partita contro il Cagliari. Nessun problema fisico per Vlahovic, che si è allenato in gruppo. Contro il Bodo il serbo non ha giocato perché Spalletti ha voluto dare una chance a Openda e David. Vlahovic, però, resta l'attaccante di riferimento della Juventus: contro il Cagliari dovrebbe tornare titolare supportato da Yildiz e Conceiçao. Da valutare il possibile ritorno di Thuram dal 1'. Gatti si è allenato a parte e venerdì tornerà in gruppo: quasi sicuramente sarà convocato e c'è la possibilità di vederlo dall'inizio
