Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 13^ giornataindisponibili
Introduzione
Nuovi stop ma anche tabelle di recupero che dovrebbero essere rispettare e che potrebbero rivedere in campo qualche protagonista. In vista del prossimo turno, guardando anche ad assenze e ritorni in Europa, ecco il quadro momentaneo della Serie A. Conte, atteso dalla Roma, ha il problema Gutierrez. L'esterno rischia di saltare anche il big match dell'Olimpico. Dumfries, grande assente nel derby di Milano, mancherà anche nella prossima giornata. Lo staff medico nerazzurro conta di restituirlo a Chivu entro metà dicembre, forse qualche giorno prima. Gatti ha saltato la Champions a causa di una sindrome influenzale. Quanto meno probabile il suo recupero in vista del Cagliari
Due gli squalificati “di campo”: rosso per Norton-Cuffy e “accumulo” di gialli per Smolcic. Il Giudice Sportivo ha inoltre fermato Gasperini, che non sarà in panchina per la super sfida contro il Napoli. Per il tecnico giallorosso stop di un turno "per avere, al 17° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall'area tecnica, contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale". In casa Milan potrebbe tornare a disposizione Santi Gimenez mentre Athekame, alle prese con un problema al soleo, dovrebbe rimanere ai box per circa un mese. Infortunio al polpaccio e problema all’adduttore invece per Cataldi e Gila. Continua l’incubo infortuni per la Lazio
Quello che devi sapere
ATALANTA
13^ giornata Atalanta-Fiorentina su Sky Sport
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- SCALVINI - Risentimento all'adduttore della coscia destra. In forte dubbio per la 13^ giornata
BOLOGNA
13^ giornata Bologna-Cremonese
- ROWE - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Rientro previsto a dicembre
- SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia. Rientro a fine 2025
- CAMBIAGHI - Lesione di primo grado al soleo destro. Rientro previsto nella prima metà di dicembre
- HOLM - Problema alla coscia destra. Possibile stop di 2 o 3 settimane. Rientro a dicembre
- FREULER - Frattura scomposta della clavicola destra. Possibile ritorno a metà-fine dicembre
- IMMOBILE - Tornato in gruppo, ma non ancora al 100%. In dubbio per la 13^ giornata
CAGLIARI
13^ giornata Juventus-Cagliari
- ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Out fino a fine anno
- MAZZITELLI - Contrattura alla gamba. In dubbio per la 13^ giornata
- CIOCCI - Distorsione alla caviglia. In forte dubbio per la 13^ giornata
- LITETA - Problema muscolare alla coscia sinistra. Tentativo di recupero per la sfida contro la Juventus
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
COMO
13^ giornata Como-Sassuolo su Sky Sport
- SMOLCIC - Squalificato un turno. Salta il Sassuolo
- DIAO - Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. RIentro previsto a dicembre
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 13^ giornata
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a inizio 2026
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. In dubbio per la 13^ giornata
CREMONESE
13^ giornata Bologna-Cremonese
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine 2025
- FAYE' - Trauma distorsivo alla caviglia. Rientro previsto a metà dicembre
- ZERBIN - Infortunio non specificato. In dubbio per la 13^ giornata
- MOUMBAGNA – Lesione al flessore. Tornato in gruppo per lavoro di riatletizzazione. In dubbio per la 13^ giornata
FIORENTINA
13^ giornata Atalanta-Fiorentina su Sky Sport
- GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. In dubbio per la 13^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
- KOUAME’ – Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Ipotesi di rientro a dicembre
GENOA
13^ giornata Genoa-Verona
- NORTON-CUFFY – Squalificato un turno. Salta il Verona
- MESSIAS – Affaticamento muscolare. Possibile recupero per la sfida contro il Verona
- CORNET - Risentimento muscolare al flessore: In dubbio per la 13^ giornata
- ONANA - Affaticamento muscolare al flessore: Tentativo di recupero per la gara contro il Verona
INTER
13^ giornata Pisa-Inter
- DUMFRIES - Problema alla caviglia sinistra. Rientro previsto nella seconda settimana di dicembre
- MKHITARYAN - Risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Recuperabile per la 13^ giornata
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Rientro nella seconda metà di dicembre
- DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. In dubbio per la 13^ giornata
JUVENTUS
13^ giornata Juventus-Cagliari
- GATTI - Non convocato in Champions causa influenza. Recuperabile per la 13^ giornata
- BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. Dovrebbe rientrare per la gara contro il Napoli del 7 dicembre
- RUGANI - Lesione di basso grado al soleo della gamba destra: Rientro previsto nella seconda metà di dicembre
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 13^ giornata
LAZIO
13^ giornata Milan-Lazio su Sky Sport
- CATALDI - Indurimento al polpaccio. Recuperabile per il Milan
- GILA - Contrattura muscolare. In dubbio per la 13^ giornata
- CASTELLANOS Lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
- CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto a metà dicembre
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. E' stato operato. Rientro tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026
- DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. Tornato in gruppo, ma fuori dalla lista del campionato
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
LECCE
13^ giornata Lecce-Torino
- PIERRET - Lesione muscolare alla coscia sinistra. Non dovrebbe recuperare per il Torino
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientrato in gruppo ma non ancora al 100%
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Non è in lista campionato
MILAN
13^ giornata Milan-Lazio su Sky Sport
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. In dubbio per la 13^ giornata
- ATHEKAME – Problema al polpaccio. Rischia di tornare a fine anno
NAPOLI
13^ giornata Roma-Napoli
- GILMOUR - Infiammazione a livello pubico. In dubbio per la 13^ giornata
- GUTIERREZ - Distorsione alla caviglia. Rientro previsto entro la prima metà di dicembre
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
- MERET - Frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a dicembre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
PARMA
13^ giornata Parma-Udinese
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a metà febbraio
- CIRCATI - Lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Rientro previsto a fine dicembre
- NDIAYE – Problema muscolare. In dubbio per la 13^ giornata
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
13^ giornata Pisa-Inter
- AKINSANMIRO - Lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Ipotesi di rientro nella prima metà di dicembre
- MARIN - Problema all'orecchio. Difficile il recupero per la 13^ giornata
- CUADRADO - Risentimento al flessore. In dubbio per la sfida contro l'Inter
- ESTEVES - Lesione di alto grado all'adduttore. Rientro previsto a metà dicembre
- MATEUS LUSUARDI - Lesione di alto grado al collaterale mediale. Rientro previsto nella seconda metà di dicembre
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
ROMA
13^ giornata Roma-Napoli
- GASPERINI - Squalificato un turno. Non sarà in panchina contro il Napoli
- HERMOSO - Fastidio alla coscia. Recuperabile per il Napoli
- BAILEY - Lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. In dubbio per la 13^ giornata
- DOVBYK - Lesione al retto femorale. Rientro nella seconda metà di dicembre
- DYBALA - Lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Stop fino a dicembre
- ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire
SASSUOLO
13^ giornata Como-Sassuolo su Sky Sport
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di dicembre
- SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Potrebbe tornare a disposizione nella seconda metà di dicembre
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
13^ giornata Lecce-Torino
- SIMEONE - Lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Ritorno possibile nella seconda metà di dicembre
- ISMAJLI - Affaticamento muscolare alla coscia destra. In forte dubbio per la 13^ giornata
- ADAMS – Gastroenterite. Recuperabile per la 13^ giornata
- ILIC - Problema al ginocchio sinistro. In dubbio per la 13^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
13^ giornata Parma-Udinese
- KRISTENSEN - Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Recuperabile per la 13^ giornata
VERONA
13^ giornata Genoa-Verona
- SERDAR - Trauma distorsivo al ginocchio. In forte dubbio per la 13^ giornata
- KASTANOS – Problema muscolare. Rientro previsto per dicembre
- OYEGOKE - Problema al piede. In dubbio per la 13^ giornata
- SANTIAGO YELLU - Risentimento muscolare. In dubbio per la 13^ giornata
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026