Introduzione

Nuovi stop ma anche tabelle di recupero che dovrebbero essere rispettare e che potrebbero rivedere in campo qualche protagonista. In vista del prossimo turno, guardando anche ad assenze e ritorni in Europa, ecco il quadro momentaneo della Serie A. Conte, atteso dalla Roma, ha il problema Gutierrez. L'esterno rischia di saltare anche il big match dell'Olimpico. Dumfries, grande assente nel derby di Milano, mancherà anche nella prossima giornata. Lo staff medico nerazzurro conta di restituirlo a Chivu entro metà dicembre, forse qualche giorno prima. Gatti ha saltato la Champions a causa di una sindrome influenzale. Quanto meno probabile il suo recupero in vista del Cagliari



Due gli squalificati “di campo”: rosso per Norton-Cuffy e “accumulo” di gialli per Smolcic. Il Giudice Sportivo ha inoltre fermato Gasperini, che non sarà in panchina per la super sfida contro il Napoli. Per il tecnico giallorosso stop di un turno "per avere, al 17° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall'area tecnica, contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale". In casa Milan potrebbe tornare a disposizione Santi Gimenez mentre Athekame, alle prese con un problema al soleo, dovrebbe rimanere ai box per circa un mese. Infortunio al polpaccio e problema all’adduttore invece per Cataldi e Gila. Continua l’incubo infortuni per la Lazio