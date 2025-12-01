Offerte Black Friday
Golden Boy, Pio Esposito: "Dalla B all'Inter, avevo ansia. Il gruppo mi ha aiutato"

golden boy

L'attaccante nerazzurro ha ricevuto a Torino il premio "Best Italian Golden Boy 2025": "Ringrazio la mia famiglia per i sacrifici che ha fatto, lo dedico a loro. Questo premio significa tanto, è una tappa importante da cui continuare. La Nazionale è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio, è una cosa incredibile, un'emozione speciale. Avevo un po' di ansia ad arrivare dalla B nello spogliatoio della squadra finalista in Champions, ma dal primo istante i miei compagni di squadra mi hanno fatto sentire a mio agio. Le pressioni non mi danno fastidio, faccio la cosa che ho sempre sognato. Le responsabilità se giochi con l'Inter e l'Italia è giusto tu le abbia"

