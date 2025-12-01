A margine del Gran Galà del calcio 2025, ha parlato anche il ds nerazzurro: “Non siamo sorpresi da Chivu -le parole di Piero Ausilio a Sky Sport- Ha iniziato nel settore giovanile, sta dimostrando i valori come uomo e allenatore”. Quindi sul prossimo mercato invernale: “A gennaio tempo di inserire nuovi non ce n’è e onestamente al momento non ne sentiamo la necessità, la squadra è completa e competitiva, è migliorata anche nelle alternative. Si resterà così, anche in uscita. Lookman? Mai negato l’interesse, poi con Chivu abbiamo fatto valutazioni diverse”