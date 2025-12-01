A dirigere la gara sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Gli assistenti saranno Preti e Ricci , il quarto ufficiale sarà Bonacina, VAR dell’incontro Nasca, Assistente VAR Mazzoleni.
Inter-Venezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il successo di Pisa e il secondo posto in classifica, l'Inter si rituffa in Coppa Italia e agli ottavi di finale affronta a San Siro il Venezia. Chivu con Diouf dal primo minuto. Davanti la coppia Thuram e Pio Esposito. Spazio anche a Luis Henrique. Stroppa si affida a Casas e Compagnon in attacco. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Thuram, Esposito. All. Chivu
VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibe; Sagrado, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Casas, Compagnon. All. Stroppa
Thuram: "Dobbiamo fare una gara seria"
"Dobbiamo fare una gara seria, loro l'anno scorso erano in Serie A, non hanno perso tanti giocatori e abbiamo vinto solo 1-0 la scorsa stagione. Bisogna affrontare la partita con serietà. Io sto bene, sto tornando, sto provando a tornare al mio livello"
Inter, le scelte di formazione
Come anticipato alla vigilia, turnover per Chivu che sperimenta Diouf come 'quinto'. In attacco giocano Pio e Thuram, sulla sinistra Luis Henrique, in campo Zielinski e Sucic a centrocampo
Le formazioni ufficiali
Inter, Ausilio: "Non siamo sorpresi da Chivu, sul mercato invernale... "
A margine del Gran Galà del calcio 2025, ha parlato anche il ds nerazzurro: “Non siamo sorpresi da Chivu -le parole di Piero Ausilio a Sky Sport- Ha iniziato nel settore giovanile, sta dimostrando i valori come uomo e allenatore”. Quindi sul prossimo mercato invernale: “A gennaio tempo di inserire nuovi non ce n’è e onestamente al momento non ne sentiamo la necessità, la squadra è completa e competitiva, è migliorata anche nelle alternative. Si resterà così, anche in uscita. Lookman? Mai negato l’interesse, poi con Chivu abbiamo fatto valutazioni diverse”
Statistiche e curiosità
Il confronto tra le due squadre è ricco di storia: i precedenti complessivi sono 36, con un netto vantaggio dell’Inter che ha conquistato 23 vittorie contro le 7 del Venezia, oltre a 6 pareggi.
In Coppa Italia Inter vittoriosa in due gare su due contro il Venezia
Se ci soffermiamo invece solamente sulla Coppa Italia, ecco che i confronti diretti diventano appena due con altrettante affermazioni dei nerazzurri, in entrambe le occasioni per 1-0
Inter male negli scontri diretti in campionato
L’Inter finora ha sbagliato quasi tutti gli scontri diretti con le big. Juventus, Napoli e Milan sono stati tre dei quattro ko rimediati in campionato
Ad agosto Venezia vittorioso 4-0 contro il Mantova
Ad agosto c’è stato infatti il rotondo 4-0 casalingo contro il Mantova.
Venezia qualificato dopo aver battuto ai rigori il Verona
Più complicata la sfida successiva sul campo del Verona, nella quale la qualificazione è arrivata solamente alla lotteria dei calci di rigore