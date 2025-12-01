Il presidente della Lega Serie A Simonelli è intervenuto su Sky durante la premiazione del Gran Galà del Calcio e ha parlato anche della gara tra Milan e Como in Australia: "Ancora non è una cosa certa, siamo nella fase finale di questo processo e siamo confidenti. Se dovesse essere come ci auguriamo sarà uno spettacolo incredibile di promozione per il calcio italiano. Capisco l'amarezza di molti tifosi perché Perth non è dietro l’angolo, però per il calcio italiano può essere una questione di grande immagine. Ci siamo dati come data di scadenza fine anno, mi auguro che l'ufficialità arrivi anche prima perché ormai siamo alle battute finali"
