Gran Galà del Calcio, l'arrivo dei calciatori sul red carpet. FOTO
Serata importante a Milano dove si premiano i protagonisti della Serie A 2024/25. Una parata di stelle per l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, sfilata dove brillano le eccellenze del campionato e non solo. Eccoli sul tappeto rosso. Collegamenti in diretta su Sky Sport 24
- Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter
- Scott McTominay, centrocampista del Napoli
- Moise Kean, attaccante della Fiorentina
- Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter
- Mile Svilar, portiere della Roma
- Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter
- Federico Dimarco, difensore dell'Inter
- Amir Rrahmani, difensore del Napoli
- Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese
- Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio
- Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli
- Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus
- Leonardo Bonucci, assistente della Nazionale italiana di calcio
- Damiano Tommasi, sindaco di Verona ed ex presidente dell'Associazione Italiana Calciatori
- Tommasi insieme allo chef Davide Oldani e a Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della FIGC
- Davide Biondini, vice presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, e Matteo Brighi vice-allenatore dell'Italia Under 20
- Giuseppe De Bellis, vice presidente di Sky Italia
- Federico Ferri, direttore di Sky Sport
- Tra i volti di Sky Sport anche Beppe Bergomi
- Federica Masolin
- Marina Presello, Rachele Sangiuliano e Sara Benci da Sky Sport
- Enrico Papi