Milan, Leao e Fofana si allenano a parte: out col Sassuolo

Milan, Leao e Fofana si allenano a parte: col Sassuolo non ci saranno

milanello

L'attaccante e il centrocampista hanno svolto lavoro differenziato a Milanello. Rafa Leao e Youssouf Fofana salteranno la sfida col Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre alle 12.30. La speranza è quella di recuperarli per la trasferta di Supercoppa in Arabia Saudita, dove il Milan sarà impegnato nella semifinale contro il Napoli il prossimo 18 dicembre (eventuale finale il 22). Intanto sul mercato si valuta il portiere del Corinthians Hugo Souza, qualora non dovesse rinnovare Mike Maignan. Nel video le ultime news con l'inviato a Milanello Manuele Baiocchini

IN PORTA SI VALUTA HUGO SOUZA

milanello

