Milan, valutato Hugo Souza del Corinthians se non dovesse rinnovare Maignan

Il Milan continua a lavorare per raggiungere un accordo per il rinnovo di Maignan. I rossoneri, però, hanno iniziato a sondare preventivamente il mercato qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine: tra i nomi valutati c'è quello di Hugo Souza, portiere classe 1999 del Corinthians che ha una valutazione di circa 12 milioni di euro

LA METAMORFOSI ALLEGRIANA DEL MILAN

Il Milan sta proseguendo la trattativa per il rinnovo del contratto di Mike Maignan: i discorsi vanno avanti da più di un anno, ma recentemente i rossoneri stanno lavorando con più forza e concretezza per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. La società, però, sta anche sondando preventivamente il mercato qualora ci fosse bisogno di sostituire un portiere così importante. Tra i nomi valutati per il futuro c'è anche quello di Hugo Souza, portiere classe 1999 del Corinthians che ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. La priorità, come detto, è il rinnovo di Maignan, ma qualora non dovesse andare a buon fine la trattativa il Milan dovrebbe trovare il sostituto e il brasiliano è uno dei candidati.

Il profilo di Hugo Souza

Nato a Duque de Caxias, città che fa parte dell'area metropolitana di Rio de Janeiro, Hugo Souza fa il suo esordio tra i professionisti con il Flamengo. In rossonero colleziona 71 presenze e vince, tra le altre cose, anche una Copa Libertadores prima di partire per l'Europa. La prima esperienza lontana da casa è in Portogallo, con il Chaves, nella stagione 2023/24. Hugo Souza colleziona 27 presenze tra campionato e coppa prima di tornare nuovamente in Brasile ma questa volta con il Corinthians. Dall'estate 2024 indossa la maglia del club di San Paolo, grazie al quale ha esordito in nazionale: nell'ottobre scorso Ancelotti lo ha schierato titolare nell'amichevole contro il Giappone.

