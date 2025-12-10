Il Milan sta proseguendo la trattativa per il rinnovo del contratto di Mike Maignan: i discorsi vanno avanti da più di un anno, ma recentemente i rossoneri stanno lavorando con più forza e concretezza per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. La società, però, sta anche sondando preventivamente il mercato qualora ci fosse bisogno di sostituire un portiere così importante. Tra i nomi valutati per il futuro c'è anche quello di Hugo Souza, portiere classe 1999 del Corinthians che ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. La priorità, come detto, è il rinnovo di Maignan, ma qualora non dovesse andare a buon fine la trattativa il Milan dovrebbe trovare il sostituto e il brasiliano è uno dei candidati.