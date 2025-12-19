Offerte Sky
Montolivo: "Il Milan non è pronto per lottare per lo scudetto: ecco perché". VIDEO

Nel VIDEO l’ex centrocampista ha parlato del momento del Milan: "È disattento nelle letture individuali da qualche partita, lì dietro deve aggiustare qualcosa - le parole di Riccardo Montolivo nello studio Sky- Non credo che il Milan sia pronto per lottare per lo scudetto ma ha un bel vantaggio per il terzo e quarto posto su Juventus e Roma. La squadra è anche incompleta, ora stanno cercando una prima punta e giocare con un vero attaccante è una possibilità che questa squadra non ha: per poter lottare a quel livello, la soluzione di un attaccante vero ti serve" 

MILAN, GIMENEZ OPERATO: LE NEWS

