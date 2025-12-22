Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score di 19-6; fin qui, solo contro tre squadre i rossoneri hanno ottenuto almeno 10 successi di fila nella loro storia in Serie A: contro Chievo (13), Novara (10) e Pescara (10) - nove anche con il Siena
Milan-Verona, formazioni ufficiali e risultato LIVE
Ancora privo di Leao, Allegri conferma Nkunku insieme a Pulisic. Tornano titolari Modric e Bartesaghi ma non Fofana, sostituito da Loftus-Cheek. Indisponibile Gabbia: gioca De Winter. Zanetti sceglie Mosquera (e non Orban) accanto a Giovane, conferma Al Musrati in regia e sistema le fasce con Oyegoke e Bradaric. Diretta alle 12.30 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti
Le scelte di Allegri
Non è ancora disponibile Rafael Leao come anticipato nella conferenza della vigilia: davanti insieme a Pulisic c'è ancora Nkunku. Rispetto all'ultima giocata in Supercoppa contro il Napoli si rivedono dall'inizio Modric e Bartesaghi ma non Fofana, destinato in panchina e sostituito da Loftus-Cheek. In difesa ancora assente Gabbia: lo sostituisce De Winter
Le scelte di Zanetti
Qualche ritorno ma anche assenze tra i gialloblù, che davanti puntano sul recuperato Giovane insieme a Mosquera (e non Orban). Assenti lo squalificato Frese ma anche Belghali, impegnato in Coppa d'Africa: spazio sulle fasce a Oyegoke e a Bradaric. In regia c'è ancora Al Musrati, dietro gioca Bella-Kotchap
Dopo il pareggio col Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa, il Milan punta a riprendersi la vittoria. Secondo posto in campionato per la squadra di Allegri, che a San Siro incrocia un Verona mai così in salute: due successi di fila contro Atalanta e Fiorentina per i gialloblù sulla strada della salvezza
Allegri: "Leao non convocato per il Verona"
L'assenza del portoghese non è stato l'unico tema emerso nella conferenza della vigilia.
L'Hellas Verona non ha mai vinto allo stadio Giuseppe Meazza in Serie A in 67 gare fuori casa contro Milan (33) e Inter (34): i veneti sono infatti la squadra ad aver disputato più trasferte in un singolo stadio senza mai ottenere alcun successo nella storia del massimo campionato
Il Milan ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro l'Hellas Verona in campionato e non ha mai ottenuto cinque successi interni di fila contro i gialloblù in Serie A (quattro anche tra il 1971 e il 1976)
Il Milan è andato in svantaggio in tutte le ultime quattro gare ufficiali (contro Lazio in Coppa Italia, contro Torino e Sassuolo in Serie A, contro il Napoli in Supercoppa Italiana), dopo che era andato sotto nel punteggio solo due volte nelle prime 15 partite di questa stagione tra tutte le competizioni (contro Cremonese e Fiorentina in campionato)
Dopo la sconfitta contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana, il Milan potrebbe perdere due match di fila in competizioni nazionali con Massimiliano Allegri in panchina solo per la terza volta nelle cinque stagioni sotto la guida del tecnico toscano, dopo settembre 2012 (contro Atalanta e Udinese in Serie A) e ottobre 2012 (sempre in campionato, contro Inter e Lazio)
Rispetto alle prime 15 partite della scorsa stagione di Serie A, nel 2025/26 il Milan ha guadagnato nove punti in più (32 vs 23), grazie a 9 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta rispetto a 6 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, segnato esattamente le stesse reti (24 in entrambe le stagioni) e subito tre gol in meno (13 vs 16), con sette clean sheet in entrambe
L'Hellas Verona arriva da due successi di fila contro Atalanta e Fiorentina e potrebbe ottenere tre vittorie consecutive in Serie A per la prima volta dal settembre-ottobre 2013 con Andrea Mandorlini allenatore
Hellas Verona (36) e Milan (30) sono le due squadre che hanno effettuato il maggior numero di attacchi diretti in questa Serie A. In aggiunta, i rossoneri sono anche una delle due squadre che hanno segnato più reti al termine di attacchi manovrati nel torneo in corso (tre, come il Bologna), mentre i gialloblù sono la formazione che ha tentato meno conclusioni in queste situazioni di gioco (cinque, nessun gol)
Il Milan ha vinto il 60.0% delle partite in cui Rafael Leao è partito titolare in questa stagione tra tutte le competizioni (6/10), percentuale che scende al 55.6% quando il portoghese non è sceso in campo dal 1' (5/9), con due delle tre sconfitte complessivamente incassate dai rossoneri arrivate nei match in cui il loro numero 10 non è partito tra i primi 11. Inoltre, l'Hellas Verona è una delle sole due squadre contro cui il classe 1999 vanta almeno tre gol e almeno tre assist in Serie A (3G+4A, al pari della Lazio), ma sicuramente non sarà della sfida. GUARDA LE STATISTICHE DI LEAO
Gift Orban è il giocatore che ha portato più punti in questo campionato all'Hellas Verona con le sue reti: cinque, con quattro gol (miglior marcatore gialloblù nel torneo), ossia il 42% dei punti complessivamente conquistati dai gialloblù (5/12). Solo Mateo Pellegrino (43% - 6/14 per il Parma) ha portato in percentuale più punti dell'attaccante nigeriano alla propria squadra nella Serie A in corso. GUARDA LE STATISTICHE DI ORBAN