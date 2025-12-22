Hellas Verona (36) e Milan (30) sono le due squadre che hanno effettuato il maggior numero di attacchi diretti in questa Serie A. In aggiunta, i rossoneri sono anche una delle due squadre che hanno segnato più reti al termine di attacchi manovrati nel torneo in corso (tre, come il Bologna), mentre i gialloblù sono la formazione che ha tentato meno conclusioni in queste situazioni di gioco (cinque, nessun gol)