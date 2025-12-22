Offerte Sky
Juventus, chi è più forte tra David e Openda? L’analisi al Club

VIDEO ANALISI

Nel video i numeri a confronto di Loïs Openda e Jonathan David da quando sono arrivati alla Juventus. A Sky Calcio Club si analizzano anche i motivi che hanno spinto Spalletti prima a scegliere Vlahovic e poi a virare su Openda, dopo l’infortunio del serbo e le prove incolore dell’attaccante canadese

SKY CALCIO CLUB, IL MEGLIO DELL'ULTIMA PUNTATA

