Juventus, chi è più forte tra David e Openda? L’analisi al Club

Juventus, chi è più forte tra David e Openda? L’analisi al ClubVIDEO ANALISI
Nel video i numeri a confronto di Loïs Openda e Jonathan David da quando sono arrivati alla Juventus. A Sky Calcio Club si analizzano anche i motivi che hanno spinto Spalletti prima a scegliere Vlahovic e poi a virare su Openda, dopo l’infortunio del serbo e le prove incolore dell’attaccante canadese
Prossimi Video
Milan-Como di Serie A non si giocherà a Perth: le ultime
Serie A
Juve, chi è più forte tra David e Openda? L’analisi al Club
VIDEO ANALISI
Ferguson, la bocciatura di Gasp è definitiva?
video analisi
Napoli, Lukaku può giocare in coppia con Hojlund?
video analisi
Costacurta: "Commosso dal Genoa ma fossi De Rossi sarei…"
Serie A
Dentro i veri problemi dell’Inter di Chivu
VIDEO ANALISI
Milan, cosa cambia con l'arrivo di Fullkrug
VIDEO ANALISI