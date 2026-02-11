Juventus, Holm: "Battere l'Inter è una grande opportunità"l'intervista
Nel VIDEO le parole di Emil Holm a Sky Sport: "Tutti mi hanno dato una grande mano per essere uno del gruppo, voglio dare il 100% per essere qui anche dopo l'estate. Come mi vede Spalletti? Come terzino e come quinto. L'obiettivo è spingere forte. Kenan è forte, ho giocato con lui in allenamento, ha una qualità impressionante. L'Inter? Se vinciamo è una grande opportunità"
