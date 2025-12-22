Scudetto, c’è anche la Juventus di Spalletti? Dibattito al ClubVIDEO ANALISI
Nel video tratto da Sky Calcio Club si discute sul reale obiettivo della Juventus di Spalletti. L’opinione di Costacurta: "Non credo sia da scudetto, ma là davanti non corrono e la Juve ore ha la fiducia per pensare di poterli raggiungere". E gli altri come la pensano?
