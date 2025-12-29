Milan, arriva Fullkrug e si sblocca Nkunku. E ora? VIDEOvideo analisi
Il nuovo acquisto Fullkrug si siede in tribuna a San Siro accolto dagli applausi dei tifosi del Milan e Nkunku si sblocca dopo un lungo digiuno: la doppietta al Verona potrebbe aver cambiato la storia del francese in rossonero. Nel VIDEO l'analisi a Sky Calcio Club
MILAN-VERONA: HIGHLIGHTS - PAGELLE
Prossimi Video
Serie A, con chi fanno (e con chi perdono) più punti le big?
video
Corsa, potenza e coraggio: il gol-gioiello di Kilicsoy
sky sport skill
Effetto Zhegrova: come cambia la Juve con o senza Edon
sky calcio club
Dove giocherebbe Frattesi nella Juve? Le ipotesi al Club
VIDEO
Milan, arriva Fullkrug e si sblocca Nkunku. Ora...
video analisi
Napoli, perché è un altro Hojlund: la crescita nei numeri
sky calcio club
Che mercato farà l’Inter a gennaio: il punto
Serie A