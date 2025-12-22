Serie AGiornata 17 - domenica 28 dicembre 2025Giornata 17 - dom 28 dic
3 - 0
3 - 0
Milan-Verona: video, gol e highlights
Il Milan scopre Nkunku, ritrova la vittoria e provvisoriamente è in vetta aspettando Atalanta-Inter. Rossoneri in difficoltà nel primo tempo contro un Hellas organizzato: ci provano Loftus-Cheek e Nkunku, ma il vantaggio arriva con Pulisic dagli sviluppi di corner prima dell'intervallo. A inizio ripresa Nkunku si sblocca in campionato con una doppietta in cinque minuti (rigore e tap-in dopo il palo di Modric)