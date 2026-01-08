Dopo il successo nella trasferta di Parma, l'Inter prepara il big match contro il Napoli in programma domenica 11 gennaio a San Siro alle 20.45. Matteo Darmian (problema al polpaccio) e Andy Diouf (affaticamento ai flessori) hanno svolto gran parte del lavoro con il gruppo a 3 giorni dalla partita: entrambi potrebbero essere nella lista dei convocati di Cristian Chivu. Non ci sarà invece Davide Frattesi, ancora a parte per un affaticamento all'adduttore. Nel video le ultime news con l'inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi
Prossimi Video
Cremonese-Cagliari, le formazioni ufficiali
Serie A
Napoli, terapie per Neres: presenza contro Inter da valutare
Serie A
Inter, Darmian e Diouf puntano il Napoli. Out Frattesi
Serie A
Serie A, 20^ giornata: tre partite live su Sky
Serie A
Montolivo: "Alla Juve manca un leader di personalità"
Sky Calcio Club
David, col Sassuolo un nuovo inizio? I numeri
Serie A
Juve, Kelly verso il rientro contro la Cremonese
Serie A