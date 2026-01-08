Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Napoli, Darmian e Diouf verso la convocazione. Out Frattesi

Serie A

Dopo il successo nella trasferta di Parma, l'Inter prepara il big match contro il Napoli in programma domenica 11 gennaio a San Siro alle 20.45. Matteo Darmian (problema al polpaccio) e Andy Diouf (affaticamento ai flessori) hanno svolto gran parte del lavoro con il gruppo a 3 giorni dalla partita: entrambi potrebbero essere nella lista dei convocati di Cristian Chivu. Non ci sarà invece Davide Frattesi, ancora a parte per un affaticamento all'adduttore. Nel video le ultime news con l'inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi

TAG:

Prossimi Video

Cremonese-Cagliari, le formazioni ufficiali

Serie A

Napoli, terapie per Neres: presenza contro Inter da valutare

Serie A

Inter, Darmian e Diouf puntano il Napoli. Out Frattesi

Serie A

Serie A, 20^ giornata: tre partite live su Sky

Serie A

Montolivo: "Alla Juve manca un leader di personalità"

Sky Calcio Club

David, col Sassuolo un nuovo inizio? I numeri

Serie A