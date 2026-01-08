Inter, Darmian e Diouf puntano il Napoli. Out Frattesi

Dopo il successo nella trasferta di Parma, l'Inter prepara il big match contro il Napoli in programma domenica 11 gennaio a San Siro alle 20.45. Matteo Darmian (problema al polpaccio) e Andy Diouf (affaticamento ai flessori) hanno svolto gran parte del lavoro con il gruppo a 3 giorni dalla partita: entrambi potrebbero essere nella lista dei convocati di Cristian Chivu. Non ci sarà invece Davide Frattesi, ancora a parte per un affaticamento all'adduttore. Nel video le ultime news con l'inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi