Sono tre i cambi del Napoli nell'11 titolare rispetto alla partita precedente, stesso numero di cambi in tutte le precedenti quattro gare di Serie A. L'Inter cambia tre titolari rispetto all'11 dell'ultima partita di campionato.
Inter-Napoli, il risultato LIVE
A San Siro va in scena il big match con l'Inter che punta all'allungo e il Napoli a rifarsi sotto. Chivu con Thuram-Lautaro davanti. Tornano dal 1' tutti i titolari: Barella e Zielinski a centrocampo, e Bastoni dietro. Conte non recupera Neres e alza Politano nel tridente con Hojlund ed Elmas. Novità Beukema in difesa al posto di Buongiorno. Di Lorenzo scala a centrocampo, anche Spinazzola torna dal 1'. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Ripassiamo le formazioni
• INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. All. Chivu
• NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Beukema, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Højlund, Elmas. All. Conte
• A disposizione di Chivu: Calligaris, Thao (sono indisponibili i due portieri di riserva Josep Martinez e Di Gennaro), de Vrij, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi e Pio Esposito
• A disposizione di Conte: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Mrianucci, Ambrosino e Lang
Inter in maglia nerazzurra, Napoli in azzurro. Squadre nel tunnel: tra pochissimo si parte!
Doveri sarà l'arbitro di oggi
- Assistenti: Alassio-Colarossi
- IV uomo: Colombo
- Var: Di Bello
- Avar: Di Paolo
Marotta a DAZN prima della partita: "Mercato? Unico neo è il ko di Dumfries, se trovassimo il profilo giusto…"
"Conte? L'ho già salutato negli spogliatoi, è il minimo tra persone corrette che hanno condiviso anni di lavoro. Nel nostro mondo le schermaglie dialettiche ci possono stare, sono dinamiche che si ripropongono ogni qual volta c'è una lotta al vertice. Oggi si giocherà anche sull'aspetto mentale. La classifica ci trova soddisfatti ed è merito di Chivu, è lui il leader del gruppo. Mercato? Ci confrontiamo con l'allenatore per delineare i profili. Abbiamo una rosa numerosa che risponde agli obiettivi, l'unico neo è l'infortunio di Dumfries: se ci fosse l'opportunità per migliorarci in quella zona lo faremo, ma non è semplice trovare un profilo da Inter. Sono le famose opportunità che difficilmente capitano a gennaio…"
Manna a DAZN prima della partita: "Mercato? Gennaio non è mai facile"
"Sarà un nel match, due grandi squadre, oggi è tosta. Se sarebbe utile anche un pareggio? Non è mai un segnale di debolezza rispettare l'avversario. abbiamo qualche problema e lo sappiamo, ma andiamo avanti. Questa partita può essere uno spartiacque. Mercato? In questo momento la squadra è rodata, e non è mai facile toccare gli equilibri. Vogliamo sempre migliorarci e se ci saranno delle opportunità lo faremo, anche se riusciremo a prevaricare una problematica oggettiva (il mercato a saldo zero, ndr). Poi il mercato di gennaio è sempre ostico".
Il momento dell'Inter
L'Inter di Chivu è a quota sei vittorie di fila in campionato e potrebbe allungare sulle inseguitrici. I nerazzurri hanno perso, di recente, solo col Bologna in Supercoppa e, prima ancora, col Liverpool in Champions. L'ultima vittoria è stato lo 0-2 a Parma.
Il momento del Napoli
I campioni in carica sono invece reduci da uno stop, il 2-2 col Verona in rimonta da 0-2. Prima ancora erano arrivate quattro vittorie di fila, tutte per 2-0, compresi i due match che hanno portato in dote la Supercoppa italiana.
Squadre in campo per il riscaldamento!
Un tuffo nello spogliatoio dell'Inter
La formazione ufficiale del Napoli
• Conte non ha recuperato Neres e quindi alza Politano nel tridente insieme a Hojlund ed Elmas. Di Lorenzo (tra i tre di difesa nell'ultima uscita) scala a centrocampo con Juan Jesus dal 1' dietro, con Rrahmani e Beukema, novità dell'ultimo minuto, preferito a Buongiorno. Torna dal 1' anche Spinazzola
La formazione ufficiale dell'Inter
• Chivu torna alla coppia Thuram-Lautaro in attacco e rilancia dal 1' (dopo il parziale turnover di Parma) tutti i suoi fedelissimi: titolari Barella e Zielinski a centrocampo, così come Bastoni dietro. Luis Henrique e Dimarco confermati in fascia. Darmian è tornato in gruppo ma non è convocato, out anche Dumfries
Le due panchine
Da Sky Sport Insider: "La chiave per capire questo Inter-Napoli"
Se l'Inter vola sull'onda dell'entusiasmo, tranquilla in Champions e in fiducia grazie alle rotazioni lunghe di Chivu, Antonio Conte sa di non potersi permettere un passo falso per non rischiare di compromettere la stagione
Frenata Milan a Firenze
Al Franchi il Milan si salva ancora allo scadere con un altro finale incredibile: secondo pari consecutivo per i rossoneri, mentre la Fiorentina è al terzo risultato utile di fila. Nel primo tempo Pulisic dialoga bene con Fullkrug e ha tre nitide occasioni, ma De Gea lo chiude sempre. Nella ripresa sblocca Comuzzo di testa, Nkunku entra e trova il pari al 90’. Al 96' clamorosa traversa di Brescianini, poi Maignan salva su Kean. Milan al momento +2 sul Napoli e -2 dall'Inter.
Uno sguardo dentro San Siro
L'Inter punta all'allungo (anche sul Milan), il Napoli (-4) a rifarsi sotto. Si riparte da qui:
Inter, contatti per Muharemovic: possibile sfida di calciomercato con la Juventus
Campo e anche mercato: nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra l'Inter e l'entourage di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo. Sarebbe un affare per giugno, col club neroverde che non vuole cedere a gennaio il difensore. Ma sul giocatore c'è anche la Juventus, che vanta il 50% sulla futura rivendita e, dunque, potrebbe assicurarsi il bosniaco a un prezzo più basso. Nel VIDEO tutti i dettagli.
Napoli, nuovi contatti e passi avanti per Ferguson. Per giugno piace Joao Gomes
Un po' di mercato anche in casa Napoli, col club azzurro molto interessato a Evan Ferguson: nella giornata di venerdì ci sono stati nuovi contatti qualora la Roma dovesse decidere di lasciarlo andare e interrompere in anticipo il prestito con il Brighton. Un nome che piace per giugno è quello di Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton
L'anticipazione della quarta maglia dell'Inter dedicata a Milano-Cortina
A meno di un mese dall'inizio dei Giochi Invernali, il sito specializzato Footy Headlines ha anticipato quella che potrebbe essere la quarta divisa dell'Inter dedicata a Milano-Cortina 2026. Originale il design in 'color block' con l'accostamento di nero, blu e arancione. L'altra novità sono lo stemma dal bordo ispirato alla corona d'alloro e un logo diverso dal solito…
Chivu: "Ho grande stima di Conte, è un vincente"
Il Napoli è reduce dal pari 2-2 col Verona: riguarda qui gli highlights
L'Inter è invece reduce dal 2-0 di Parma: gli highlights
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l'Inter in campionato (1 vittoria, 3 pareggi) e solo una volta ha registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (sei in quel caso).
Il Napoli ha vinto il match d'andata contro l'Inter per 3-1 lo scorso 25 ottobre e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i nerazzurri in Serie A per la prima volta dal 2016/17 con Maurizio Sarri allenatore.
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (5 vittorie, 3 pareggi), pareggiando le due più recenti - l'ultimo successo dei partenopei al Meazza contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2017 (1-0 con gol di José Callejón).
A partire dagli anni 2000, l'Inter ha vinto solo due delle 19 sfide disputate nel girone di ritorno contro il Napoli in Serie A (9 pareggi, 8 sconfitte): entrambe per 2-0 al Meazza, il 28 luglio 2020 e il 16 aprile 2016.
L’Inter ha vinto 14 delle sue prime 18 partite disputate in un campionato di Serie A per la settima volta nella sua storia, la quinta nell’era dei tre punti a vittoria; in quattro occasioni totali è arrivata ad almeno 15 successi nelle prime 19, e in questi casi ha sempre conquistato il primo posto finale.
L'Inter è - insieme alla Roma - una delle due squadre che nel girone d'andata di questo campionato non ha mai pareggiato in casa: sette vittorie e due sconfitte per i nerazzurri e in tutti e sette i successi, la squadra di Chivu ha sempre segnato almeno due gol.
Il Napoli ha perso sette delle 27 partite disputate in questa stagione (16 vittorie, 4 pareggi) considerando tutte le competizioni; già due sconfitte in più di quelle subite in 41 partite nell’annata 2024/25 (25 vittorie, 11 pareggi).
Dopo i 2-0 contro Cremonese e Lazio, il Napoli potrebbe vincere tre match di fila in trasferta senza subire gol in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2023, sei in quel caso, con Luciano Spalletti in panchina.
Lautaro Martínez ha realizzato quattro gol contro il Napoli in Serie A, ma tutti nei primi sette incroci con i partenopei nella competizione, mentre nelle ultime otto sfide contro i campani in campionato ha solo fornito un assist, rimanendo a secco di reti. Il nerazzurro ha partecipato a 90 conclusioni in questo campionato (66 tiri e 24 occasioni create), solo Nico Paz (96) conta più partecipazioni al tiro nella Serie A 2025/26.
Scott McTominay ha segnato due gol in tre partite giocate contro l'Inter in Serie A (uno al Meazza nel novembre 2024), uno al Maradona nell'ottobre 2025 (match d'andata di questo campionato): quella nerazzurra potrebbe diventare la prima formazione nella competizione contro cui va a segno in tre diverse partite.