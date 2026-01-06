"Sarà un nel match, due grandi squadre, oggi è tosta. Se sarebbe utile anche un pareggio? Non è mai un segnale di debolezza rispettare l'avversario. abbiamo qualche problema e lo sappiamo, ma andiamo avanti. Questa partita può essere uno spartiacque. Mercato? In questo momento la squadra è rodata, e non è mai facile toccare gli equilibri. Vogliamo sempre migliorarci e se ci saranno delle opportunità lo faremo, anche se riusciremo a prevaricare una problematica oggettiva (il mercato a saldo zero, ndr). Poi il mercato di gennaio è sempre ostico".