Napoli, terapie per Neres: presenza contro Inter da valutare

Il Napoli - fermato in casa dal Verona nel turno infrasettimanale - prepara la sfida contro l'Inter a San Siro, in programma domenica 11 gennaio alle 20.45. I prossimi due giorni saranno decisivi per capire se David Neres potrà essere presente nella lista dei convocati di Antonio Conte. L'esterno offensivo brasiliano - che si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra domenica 4 gennaio nel match contro la Lazio - ha svolto ancora terapie a Castel Volturno, dopo aver saltato la partita contro l'Hellas. Nel video le ultime news con l'inviato a Napoli Massimo Ugolini
