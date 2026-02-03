Vlahovic, da oggi il recupero prosegue alla Continassa

L'attaccante bianconero - infortunatosi lo scorso 29 novembre - è tornato oggi alla Continassa per proseguire la riabilitazione post operatoria, dopo la lesione di alto grado all'adduttore sinistro. In precedenza il serbo - che punta a tornare in campo tra un mese e mezzo circa - aveva lavorato con un preparatore personale a Belgrado. Il club bianconero non ha acquistato un nuovo centravanti nel corso del calciomercato invernale e quindi Vlahovic punta a riprendersi una maglia da titolare nella parte finale della stagione. Nel VIDEO le ultime news con Valentina Mariani

QUANDO TORNA VLAHOVIC