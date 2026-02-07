Prima della conferenza pre Lazio, la Juve ha annunciato il rinnovo di Yildiz fino al 2030. Spalletti, poi, conferma: "Sarà a disposizione. Lui è veramente tanta roba. Conceição e Kelly hanno lavorato a parte, sono da valutare. Boga? Non giocherà solo nel ruolo di Yildiz, può stare bene anche in altre posizioni". Sulla Lazio: "Giocano meglio di quella che è la loro classifica"
Termina qui la conferenza di Spalletti aperta, ricordiamo, con l'annuncio del rinnovo di Yildiz. Qui sotto i dettagli e le prime parole dopo la firma.
Quanto peseranno i prossimi scontri diretti?
"Bisogna avere una visione completa, giochiamo contro tutti, contro un campionato. Noi facciamo il nostro, non in base al nome del nostro avversario. Le mentalità non si spezzano, non si dividono e non si adattano. La mentalità è una voce che dice chi sei, che parla di te in ogni partita. Noi dobbiamo esibirla questa mentalità".
Cosa manca a Conceição in zona gol?
"Deve crescere. Nel calcio moderno bisogna saper valutare il pallone che può cambiare la storia della partita. Sono attimi. Il pallone obbedisce prima all'idea che al piede".
Cosa ne pensa di Kelly?
"E' fortissimo, ma sta usando una bassa percentuale delle sue qualità. Non è solo mancino, ha qualità nelle scelte di passaggi. Può anche battere le punizioni, ha una castagna di potenza. E' completo".
Cosa le darà in più Vlahovic quando tornerà a disposizione?
"Nel calcio di qualche anno fa il centravanti era il punto di arrivo. Ora, spesso, è il punto di partenza. Oggi la finalizzazione viene distribuita, la prima punta è quella che apre spazi e permette inserimenti, come quelli di McKennie, per esempio".
Cosa ne pensa della Lazio di Sarri?
"La Lazio è una squadra che sa giocare bene a calcio. Contro di loro distanze e ritmo devono essere allineati, sapete com'è Sarri. Sappiamo tutti la sua qualità. Li hai sempre addosso, ma come squadra, non come singoli. Giocano meglio di quella che è la loro classifica".
Nel futuro si aspetta altri colpi per costruire una grande Juve?
"Penso che una delle migliori qualità di un allenatore sia quella di farsi comprare i calciatori (ride, ndr). Ci vogliono calciatori forti, che abbiano personalità. L'allenatore può essere bravo o meno bravo, ma poi è il livello dei calciatori che determina i risultati di un club. Dovessi essere io l'allenatore, cercheremo con la società di inserire dei calciatori che migliorino la squadra, evitando investimenti inutili".
Che idea si è fatto di Boga e Holm? Boga è solo un vice Yildiz?
"Due giocatori forti. Ci possono dare una mano. Boga ha delle caratteristiche e parte dalla posizione di Yildiz, ma sa stare e si sa comportare bene anche in altri luoghi. Ha sensibilità palla al piede, anche lui sa saltare l'uomo. Queste qualità, messe in un contesto che funziona, sono adattabili anche in più ruoli. Holm lo conosco da tempo, ha giocato allo Spezia e lì vado spesso. Mi aveva già colpito da tempo, poi ha avuto una bella crescita con un bell'allenatore come Italiano".
Tornando su Yildiz: cosa vuol dire avere un leader di 20 anni?
"Dà forza a tutta la squadra. È importante quanto fa brillare la squadra, quanto riesce a stare collegato alla squadra e influenzarla. Yildiz ha lo strappo, l'uno contro uno fulminante. Con uno così ti trovi a giocare in superiorità, visto che salta quasi sempre l'uomo. Yildiz è veramente tanta roba. La sua età? Ha avuto ottimi insegnamenti: è solare e sorridente, e questo fa parte della cultura e della sua famiglia".
Fare sempre prestazione incoraggia anche se si perde? O preoccupa?
"Com'è che dite voi, risultatisti e giochisti? In mezzo ci sono gli equilibristi… Secondo me è facile: più hai la palla più decidi le tue sorti. Per esempio, se domani lasci palla alla Lazio di Sarri gli concedi di fare il loro gioco. Per quanto riguarda noi ci sono partite che ti lasciano un po' incompleto, è vero, ma noi vogliamo fare quel gioco e tenere la palla; ma deve essere un sistema liquido, non c'è un solo comportamento, si valuta di volta in volta".
Avete parlato anche del suo di rinnovo?
"Secondo me è giusto non mettere pressione a questa cosa, anche perché la società deve fare le sue valutazioni. Quando avrò dimostrato di meritarlo come Yildiz - se ci riuscirò - allora sarà possibile. Ma ora siamo tutti concentrati sul presente. Ci sono tante partite e le opinioni possono cambiare, facciamo le cose con calma. Con John Elkann parlo spesso, lo sento molto vicino".
Come stanno gli infortunati?
"Yildiz è a disposizione, ha fatto tutto l'allenamento in gruppo. Conceicao e Kelly hanno fatto a parte, valutiamoli domani".
Ci fa un commento sul rinnovo di Yildiz?
"Siamo tutti in giacca e cravatta perché è un giorno importante. È significativo per le intenzioni di questo club".
Le prime parole di Yildiz dopo la firma: "Amo la Juve"
Yildiz: "Voglio ringraziare tutti quanti, sono molto felice di stare con voi nella storia della Juventus. Sono sicuro che faremo belle cose. Amo la Juve".
Yildiz ha rinnovato: l'annuncio in conferenza stampa di Comolli
Prima ancora delle domande, la Juve parte con un importantissimo annuncio: come già anticipato, Kenan Yildiz ha rinnovato il proprio contratto coi bianconeri. Firma fino al 2030.
Pochi minuti fa la Juve ha postato questa panchina sui propri canali social. L'immagine è evocativa e non è casuale: ricorda un famoso discorso di Del Piero e Boniperti allo Stadium sulla storia bianconera. Potrebbe essere l'anticipazione di un possibile annuncio importante, come quello dell'atteso rinnovo di Yildiz.
13 punti tra le due squadre
La Juventus vuole consolidare la sua posizione in zona Champions, la Lazio prova a rientrare nel giro per l'Europa.
Domenica alle 20.45 la 24^ giornata di Serie A propone la sfida tra Juventus e Lazio. L'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, introduce il big match in conferenza stampa alle 16.