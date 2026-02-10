Offerte Sky
Montella: "Chivu ha un'intelligenza fuori misura. Inter-Juve sarà uno spettacolo"

verso inter-juve

Nel VIDEO le parole di Vincenzo Montella a Sky dopo aver visitato il centro sportivo dell'Inter: "È stato piacevole ritrovare Cristian Chivu, c’è un grande rapporto. Sta dimostrando di essere un grande allenatore con un'intelligenza fuori misura, farà molto bene". Ha proseguito parlando di Calhanoglu e Yildiz: "In Nazionale molto dipende da come arrivano i giocatori, soprattutto per quelli più importanti è necessario che arrivino nelle migliori condizioni". Montella ha poi concluso concentrandosi sul derby d’Italia, in programma questo weekend su Sky: "È sempre un classico, un derby d'Italia che regala sempre grandi emozioni, credo che sarà un grandissimo spettacolo al di là del risultato"

