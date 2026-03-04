Dopo lo 0-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como l’Inter torna a pensare al campionato con il derby in programma domenica sera: Chivu spera di recuperare Bonny in modo da avere un altro attaccante a disposizione oltre a Esposito e Thuram che presumibilmente partiranno titolari contro il Milan. Decisivo, dopo la giornata di scarico di mercoledì, sarà il lavoro che verrà svolto tra giovedì e venerdì

