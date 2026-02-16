Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Marotta: "Su Bastoni gogna mediatica eccessiva. Simulazioni? La Juve nel 2021..."

post inter-juve

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, a margine dell'Assemblea di Lega, è tornato sulla simulazione di Bastoni in Inter-Juventus: "Bastoni ha fatto un errore ma ha subito una gogna mediatica andata al di là di quando successo. E ricordo che la Juve, con una simulazione in un derby d’Italia del 2021 si qualificò in Champions guadagnando 60-70 milioni…"

TAG:

Prossimi Video

Simulazioni, il confronto fra Serie A e Premier

video analisi

Costacurta: "Errori arbitrali, serve intervento immediato"

video analisi

Bergomi: "Bastoni, c’è sempre tempo per chiedere scusa"

video

Doppi gialli, quanto pesano in A e differenze con la Premier

video analisi

Di Gregorio, l’errore sul gol dell'Inter analizzato al Club

Serie A

Malen: "Mi conosco, non sono sorpreso dal mio rendimento"

Serie A