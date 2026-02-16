Marotta: "Su Bastoni gogna mediatica eccessiva. Simulazioni? La Juve nel 2021..."post inter-juve
Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, a margine dell'Assemblea di Lega, è tornato sulla simulazione di Bastoni in Inter-Juventus: "Bastoni ha fatto un errore ma ha subito una gogna mediatica andata al di là di quando successo. E ricordo che la Juve, con una simulazione in un derby d’Italia del 2021 si qualificò in Champions guadagnando 60-70 milioni…"
