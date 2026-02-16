Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Totti: "Ritorno alla Roma? Stiamo parlando e discutendo di alcuni dettagli". VIDEO

video

Ospite di Betsson Sport a Milano, Francesco Totti ha parlato anche della Roma, che al momento segue come tifoso ma senza escludere un ritorno in futuro: "Ci sono state un po' di voci in quest'ultimo periodo, stiamo discutendo su alcuni dettagli e spero che prima o poi riusciamo a risolvere questa situazione". Guarda il VIDEO dell'intervista

INTANTO LA ROMA SI GODE MALEN: L'ANALISI DEL SUO IMPATTO

TAG:

Prossimi Video

Roma, per Wesley solo una forte contusione alla caviglia

Serie A

Totti: "Ritorno alla Roma? Stiamo parlando e risolvendo"

video

Milan, Saelemaekers torna in gruppo: disponibile per il Como

Serie A

Serie A, 26^ giornata: tre partite live su Sky

Serie A

Napoli, continuano i guai: problemi muscolari per Rrahmani

Serie A

Marotta: "Su Bastoni gogna mediatica eccessiva"

post inter-juve