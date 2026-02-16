Ospite di Betsson Sport a Milano, Francesco Totti ha parlato anche della Roma, che al momento segue come tifoso ma senza escludere un ritorno in futuro: "Ci sono state un po' di voci in quest'ultimo periodo, stiamo discutendo su alcuni dettagli e spero che prima o poi riusciamo a risolvere questa situazione". Guarda il VIDEO dell'intervista

