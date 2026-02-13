Il dirigente della Roma ha parlato nel pre-partita: "Non ci siamo più rivisti con Vardy dopo 10 anni da quell'impresa, ho ricordi magnifici in un anno travolgente. Come si arriva in Champions? L'anno scorso ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions. Ho pensato di non mettere pressioni al nuovo allenatore, tutti vogliamo la Champions e quindi abbiamo scelto un allenatore che sappia gestire il giusto mix tra giocatori giovani ed esperti. Malen è arrivato al posto giusto nel momento giusto e con l'allenatore giusto, ma è altrettanto vero che c'è un divario tra Premier e Serie A. Lui in Inghilterra giocava poco, noi ce lo teniamo stretto e gli auguriamo di restare su questa strada"