Roma-Cremonese, il risultato LIVE
Problema muscolare nel riscaldamento per Hermoso: gioca Ghilardi. Gasperini ritrova dall'inizio Koné dopo un mese, a sinistra c'è Wesley. Davanti confermato il tridente con Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen. Nicola riparte dalla coppia Bonazzoli-Sanabria, sceglie Zerbin (e non Barbieri) a destra ma perde Baschirotto sostituito da Folino. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
19' - Malen gestisce un pallone in area e lo suggerisce al centro, ma chiude la difesa grigiorossa
15' - Match che deve ancora decollare: tanti duelli a tutto campo, chance da gol da costruire per entrambe le squadre
8' - Bonazzoli fermato da Svilar da distanza ravvicinata, ma c'era un fallo precedente su Ghilardi
5' - Primo guizzo di Malen, raddoppiato in area da Maleh che gli toglie il pallone
Il saluto tra i capitani Cristante e Bonazzoli: tutto è pronto all'Olimpico!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Marco Di Bello
Hermoso si ferma, gioca Ghilardi
Lo spagnolo era al rientro da titolare ma è costretto a fermarsi nel riscaldamento per un fastidio muscolare. Lo sostituisce Ghilardi che completa quindi la difesa con Mancini e Ndicka. Hermoso si accomoda in panchina
Totti: "Ritorno alla Roma? Stiamo parlando e risolvendo"
Ranieri: "Malen ce lo teniamo stretto"
Il dirigente della Roma ha parlato nel pre-partita: "Non ci siamo più rivisti con Vardy dopo 10 anni da quell'impresa, ho ricordi magnifici in un anno travolgente. Come si arriva in Champions? L'anno scorso ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions. Ho pensato di non mettere pressioni al nuovo allenatore, tutti vogliamo la Champions e quindi abbiamo scelto un allenatore che sappia gestire il giusto mix tra giocatori giovani ed esperti. Malen è arrivato al posto giusto nel momento giusto e con l'allenatore giusto, ma è altrettanto vero che c'è un divario tra Premier e Serie A. Lui in Inghilterra giocava poco, noi ce lo teniamo stretto e gli auguriamo di restare su questa strada"
Mica Malen: che impatto sul calcio italiano
Nicola: "Sapevamo che il nostro campionato era questo"
L'allenatore della Cremonese nel pre-partita: "Abbiamo quattro giocatori davanti, cerchiamo di tenerli vivi tutti e quindi gioca Sanabria con Bonazzoli. Vardy le aveva giocate tutte, meglio evitare infortuni. Sapevamo che il nostro campionato era questo, mancano 13 partite e stasera ci serve tornare indietro per ritrovare le nostre prestazioni. Anche noi abbiamo infortunati, ma preferisco dare fiducia a chi c'è. Stasera gioca Folino che farà parlare di sé, secondo me ha le qualità giuste"
Le formazioni ufficiali
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
- CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Folino; Zerbin, Thorsby, Maleh, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola
Le scelte di Gasperini
Conferme e ritorni importanti tra i giallorossi che, considerando l'indisponibilità di Dybala e Soulé, davanti ripartono dal tridente con Zaragoza e Pellegrini alle spalle dello scatenato Malen. Dopo un mese d'assenza si rivede Koné in mezzo, recupero importante come Hermoso in difesa. A sinistra ce la fa Wesley dopo il problema alla caviglia contro il Napoli
Le scelte di Nicola
Lontani 76 giorni dall'ultima vittoria in campionato (2-0 al Lecce il 7 dicembre), i grigiorossi ripartono dalla coppia Bonazzoli-Sanabria in attacco. Rispetto allo 0-0 col Genoa c'è ancora Zerbin e non Barbieri sulla fascia destra oltre all'assenza di Baschirotto, sostituito da Folino. Conferme in tutti gli altri reparti a partire dai nuovi acquisti Thorsby, Maleh e Luperto
Riparte dall'Olimpico la corsa alla prossima Champions League della Roma, frenata dal Napoli nell'ultimo turno dopo la vittoria col Cagliari. La certezza sarà il fattore Malen anche contro la Cremonese, che non vince in campionato da inizio dicembre e resta a +3 sul terzultimo posto
Gasperini: "Totti in società sarebbe una risorsa"
Ne ha parlato l'allenatore della Roma nella conferenza della vigilia. LE PAROLE
La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare contro la Cremonese in Serie A (1 sconfitta); l'unica eccezione riguarda l'ultima occasione in cui le due squadre si sono incontrate nel girone di ritorno nella competizione (successo 2-1 dei lombardi allo Zini il 28 febbraio 2023)
La Roma ha vinto sei delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), segnando in media esattamente tre gol a partita; ad una sfida interna contro i grigiorossi, inoltre, risale anche il più largo successo mai ottenuto dai giallorossi nella massima serie (9-0 il 13 ottobre 1929)
La Roma ha vinto tutte le quattro sfide disputate in questo campionato contro squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 7-1; più in generale, i giallorossi contano ben 14 successi nelle ultime 15 gare contro queste formazioni in Serie A - fa eccezione solo la sconfitta per 2-0 contro il Como del 15 dicembre 2024
La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro gare in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta), dopo che aveva registrato tre successi di fila; inoltre, i giallorossi potrebbero pareggiare due match di fila nella competizione per la prima volta da aprile 2025 (contro Juventus e Lazio in quel caso)
La Roma ha subito solo sei gol dopo 12 match casalinghi in questo campionato (media di 0.5), nei maggiori cinque tornei europei solo Paris Saint-Germain (quattro), Barcellona e Lens (entrambe cinque) hanno fatto meglio; tuttavia, i giallorossi non hanno mai ottenuto due clean sheet in casa di fila in questo torneo (2-0 col Cagliari nell'ultima gara all'Olimpico)
Dopo lo 0-0 contro il Genoa nell'ultima giornata, la Cremonese potrebbe ottenere due risultati utili di fila per la prima volta da inizio dicembre, nelle vittorie contro Bologna e Lecce; dopo quella serie di successi, tuttavia, i grigiorossi hanno raccolto solo quattro punti in 11 partite, segnando appena tre reti, entrambi record negativi della Serie A nel periodo
La Roma ha subito 10 gol in meno rispetto a quanto previsto dagli Expected Goals in questo campionato (16 reti incassate a fronte di un xGa di 26.0) - record condiviso con la Lazio - mentre la Cremonese è la squadra che ha subito più tiri nello specchio nel torneo in corso (142, almeno 10 più di qualsiasi altra formazione)
Nessuna squadra ha subito più gol della Cremonese nel primo quarto d'ora di gioco in questo campionato (sette, come il Sassuolo); in generale, i grigiorossi sono la formazione che ha incassato in percentuale più reti nella prima frazione di gioco (55% - 18/33)
Prima di Donyell Malen l'ultimo giocatore ad aver segnato con la Roma due marcature multiple consecutive in Serie A era stato Henrikh Mkhitaryan nel novembre 2020 (tripletta col Genoa e doppietta contro il Parma). Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), nessun giocatore è mai arrivato a tre presenze di fila nella competizione segnando almeno due reti con la maglia giallorossa. GUARDA LE STATISTICHE DI MALEN
Da inizio 2026, solo Jonathan Rowe ha tentato più conclusioni (19) di Federico Bonazzoli (18, come Jesus Rodriguez) tra i giocatori ancora a caccia del gol in questo anno solare in Serie A; inoltre, dopo avere segnato cinque reti nelle prime 11 partite di questo campionato, il classe '97 non ne ha realizzata nessuna in altrettante gare successive. GUARDA LE STATISTICHE DI BONAZZOLI