Roma, per Wesley solo una forte contusione alla caviglia. Il brasiliano punta la JuveSerie A
Sospiro di sollievo per Gian Piero Gasperini sulle condizioni di Wesley. Come spiega nel VIDEO Paolo Assogna, l'esterno brasiliano, uscito dolorante contro il Napoli, ha rimediato solamene una forte contusione alla caviglia sinistra, scongiurando ogni pericolo legato ad eventuali distorsioni o lesioni. Wesley dovrebbe saltare la partita con la Cremonese e provare ad esserci contro la Juventus domenica 1 marzo
