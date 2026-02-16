Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma, per Wesley solo una forte contusione alla caviglia. Il brasiliano punta la Juve

Serie A
©IPA/Fotogramma

Sospiro di sollievo per Gian Piero Gasperini sulle condizioni di Wesley. Come spiega nel VIDEO Paolo Assogna, l'esterno brasiliano, uscito dolorante contro il Napoli, ha rimediato solamene una forte contusione alla caviglia sinistra, scongiurando ogni pericolo legato ad eventuali distorsioni o lesioni. Wesley dovrebbe saltare la partita con la Cremonese e provare ad esserci contro la Juventus domenica 1 marzo

TOTTI: "RITORNO ALLA ROMA? STIAMO PARLANDO..."

TAG:

Prossimi Video

Roma, per Wesley solo una forte contusione alla caviglia

Serie A

Totti: "Ritorno alla Roma? Stiamo parlando e risolvendo"

video

Milan, Saelemaekers torna in gruppo: disponibile per il Como

Serie A

Serie A, 26^ giornata: tre partite live su Sky

Serie A

Napoli, continuano i guai: problemi muscolari per Rrahmani

Serie A

Marotta: "Su Bastoni gogna mediatica eccessiva"

post inter-juve