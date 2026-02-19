Scott McTominay è ancora alle prese con l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite con il Napoli. Come ci dice Francesco Modugno nel VIDEO, il recupero dello scozzese procede con cautela e si proverà ad averlo a disposizione a Bergamo con l'Atalanta. In caso ci fosse il forfait da parte del numero 8, Conte dovrebbe trovare una soluzione all'ennesima assenza di questa stagione

