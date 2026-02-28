Attacco Iran su Dubai, la testimonianza di D'Ambrosio. VIDEO

Stati Uniti e Israele hanno iniziato un’operazione congiunta contro l’Iran, attacco a cui Teheran ha risposto con missili contro Israele e le basi americane in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Tra le città colpite dai droni iraniani c’è anche Dubai, città in cui in questo momento si trova anche Danilo D’Ambrosio, che si è ritirato lo scorso luglio dopo gli anni in Serie A passati tra Torino, Inter e Monza. L’ex difensore ha raccontato in diretta telefonica a Sky Sport i momenti vissuti nelle ultime ore e la situazione attuale. Ecco la sua testimonianza: “Ci troviamo in vacanza, eravamo all’“Atlantis” fino a qualche ora fa. La situazione è sotto controllo fino a un certo punto, perché qualche ora fa sui telefoni di tutti noi ci sono stati due-tre alert – ha spiegato -. Adesso parlo anche a bassa voce perché ci troviamo nel sottoscala di una casa di un nostro amico: siamo venuti qui perché verso le 16 di Dubai ci sono stati tre droni che ci sono scoppiati praticamente in testa. Quindi il panico totale dei bambini… siamo andati tutti in spiaggia. Abbiamo preso l’occorrente e siamo venuti a casa di quest’amico, perché ci hanno consigliato di non stare in alcune strutture. Fino a qualche ora fa la situazione era abbastanza tranquilla, sentivamo gli aerei ma eravamo abbastanza tranquilli, poi l’alert ci ha costretti ad andare nel sottoscala. Da quello che so io pochi minuti fa anche la ‘Vela’ è stata colpita da un drone, dovevamo partire domani ma l’aeroporto è stato chiuso. Siamo in un Paese che ci fa stare tranquilli, ma la situazione è che siamo in un sottoscala da un paio d’ore. Siamo a circa cinque minuti dalla ‘Vela’. Non è una questione allarmante, ma sicuramente preoccupante, soprattutto per chi non è abituato a vivere queste situazioni”.