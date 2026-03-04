Moise Kean ha partecipato a Milano all’inaugurazione del campo dell’oratorio di Santa Maria Ausiliatrice, riqualificato da EA Sports FC e Lega Serie A. A Sky Sport, l’attaccante della Fiorentina ha parlato anche delle sue condizioni dopo il fastidio alla tibia accusato in Udinese-Fiorentina: "Lavoro su me stesso ogni giorno. Sto meglio, ci sto lavorando con uno staff ottimo e cercherò di stare ancora meglio per la prossima gara". Spazio anche alla Nazionale in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali: "Siamo un bel gruppo e faremo ottime partite perché il mister ci ha sempre dato la carica giusta". Sugli obiettivi stagionali: "Ho obiettivi grandi. Ci lavoro ogni giorno"