Roma, Gasperini all'Università Cattolica: "Fiducia, coraggio e... daje!"video
Gian Piero Gasperini ha partecipato all'evento "Oltre la Medicina-Il coraggio di sbagliare" all'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'allenatore della Roma si è lasciato andare a un simpatico siparietto. Ecco l'elenco delle tre parole che vuole trasmettere: "La fiducia, sicuramente, il coraggio, che è fondamentale. E poi l'altra parola, me la concedete, è daje! Daje!". Gli studenti hanno risposto con applausi e sorrisi
Prossimi Video
Napoli-Torino, convocati Anguissa e De Bruyne
Serie A
Inter, oggi riposo. Ballottaggio Calhanoglu-Mkhitaryan
Serie A
Milan, passi avanti per Bartesaghi: domani la decisione
Serie A
Roma, Dybala verso forfait col Genoa: problema al ginocchio
Serie A
Juve, Vlahovic parzialmente in gruppo: le news verso il Pisa
Serie A
Roma, Dybala verso la titolarità col Genoa: le news
Serie A
Napoli, Anguissa e De Bruyne verso convocazione
Serie A