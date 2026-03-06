Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma, Gasperini all'Università Cattolica: "Fiducia, coraggio e... daje!"

video

Gian Piero Gasperini ha partecipato all'evento "Oltre la Medicina-Il coraggio di sbagliare" all'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'allenatore della Roma si è lasciato andare a un simpatico siparietto. Ecco l'elenco delle tre parole che vuole trasmettere: "La fiducia, sicuramente, il coraggio, che è fondamentale. E poi l'altra parola, me la concedete, è daje! Daje!". Gli studenti hanno risposto con applausi e sorrisi

TAG:

Prossimi Video

Napoli-Torino, convocati Anguissa e De Bruyne

Serie A

Inter, oggi riposo. Ballottaggio Calhanoglu-Mkhitaryan

Serie A

Milan, passi avanti per Bartesaghi: domani la decisione

Serie A

Roma, Dybala verso forfait col Genoa: problema al ginocchio

Serie A

Juve, Vlahovic parzialmente in gruppo: le news verso il Pisa

Serie A

Roma, Dybala verso la titolarità col Genoa: le news

Serie A