Gian Piero Gasperini ha partecipato all'evento "Oltre la Medicina-Il coraggio di sbagliare" all'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'allenatore della Roma si è lasciato andare a un simpatico siparietto. Ecco l'elenco delle tre parole che vuole trasmettere: "La fiducia, sicuramente, il coraggio, che è fondamentale. E poi l'altra parola, me la concedete, è daje! Daje!". Gli studenti hanno risposto con applausi e sorrisi