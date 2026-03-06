Spalletti: "Rinnovo? Io e Comolli nello stesso condominio"

Nella conferenza stampa che precede Juventus-Pisa, Luciano Spalletti ha parlato anche di futuro: "Del futuro ne parleremo in settimana con tutta tranquillità e senza pressione o stress. Ora conta quello che sta facendo la squadra per tutti e per tutto, conterà la voglia, i risultati e anche la programmazione del futuro. Del mio contratto se ne è già parlato con la società, siamo a cinque metri, ci siamo imposti anche di lasciare la porta aperta. Ora andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli così ci si incontra per parlare"

LA CONFERENZA DI SPALLETTI