Juventus, Spalletti: "Rinnovo? Io e Comolli nello stesso condominio"

Nella conferenza stampa che precede Juventus-Pisa, Luciano Spalletti ha parlato anche di futuro: "Del futuro ne parleremo in settimana con tutta tranquillità e senza pressione o stress. Ora conta quello che sta facendo la squadra per tutti e per tutto, conterà la voglia, i risultati e anche la programmazione del futuro. Del mio contratto se ne è già parlato con la società, siamo a cinque metri, ci siamo imposti anche di lasciare la porta aperta. Ora andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli così ci si incontra per parlare"

LA CONFERENZA DI SPALLETTI

Spalletti: "Rinnovo? Io e Comolli nello stesso condominio"

