Leao e Pulisic si chiariscono: stretta di mano dopo la Lazio

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Milan, Leao e Pulisic si chiariscono: stretta di mano in allenamento. Le news

da milanello

Nel video le ultime notizie da Milanello con Manuele Baiocchini. Leao e Pulisic si sono chiariti dopo le incomprensioni nella partita contro la Lazio. Il portoghese, come spiegato anche nell'intervista post-partita di Allegri a Sky Sport, si era innervosito per non esser stato servito bene. Nel corso della riunione video davanti alla squadra, i due attaccanti si sono stretti la mano, mettendo alle spalle l’episodio. Segnali positivi anche in allenamento, tra sorrisi e clima disteso in vista della sfida contro il Torino in programma sabato 21 marzo alle 18

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