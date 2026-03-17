Leao e Pulisic si chiariscono: stretta di mano dopo la Lazio

Nel video le ultime notizie da Milanello con Manuele Baiocchini. Leao e Pulisic si sono chiariti dopo le incomprensioni nella partita contro la Lazio. Il portoghese, come spiegato anche nell'intervista post-partita di Allegri a Sky Sport, si era innervosito per non esser stato servito bene. Nel corso della riunione video davanti alla squadra, i due attaccanti si sono stretti la mano, mettendo alle spalle l’episodio. Segnali positivi anche in allenamento, tra sorrisi e clima disteso in vista della sfida contro il Torino in programma sabato 21 marzo alle 18

LO SFOGO DI LEAO SUI SOCIAL