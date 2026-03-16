Così l'allenatore del Milan: "Questa è una partita importante, arriviamo da una sconfitta e la classifica si sta accorciando. E poi il Torino sta facendo bene: servirà una gara tecnicamente molto valida con ordine e compattezza. Leao? Ha avuto questa riacutizzazione dell'adduttore, abbiamo parlato insieme e preferito che recuperasse. Dovrebbero servirgli una ventina di giorni, non andrà in Nazionale per superare l'infortunio. Leao sa fare il centravanti, Fullkrug è più abituato a giocare in questa posizione ma a prescindere dagli interpreti dobbiamo portare a casa il risultato"