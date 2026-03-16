Milan-Torino, il risultato LIVE
Chance in avvio per Pavlovic e Prati, pericolosi anche Vlasic e Ismajli. Tentativo di Rabiot prima del gran gol dalla distanza di Pavlovic. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
38' - Zapata! Reagisce subito il Torino, ma si oppone Maignan!
36' - Rabiot! Ci prova il francese dalla distanza, ci mette i pugni Paleari!
29' - Facile per Maignan la parata a terra sul sinistro di Gineitis deviato da De Winter
28' - Difficile la deviazione acrobatica di Simeone sul cross dalla sinistra di Gineitis
23' - Murato da Ebosse il sinistro di Bartesaghi: prova ad alzare i giri il Milan
20' - Non si chiude il triangolo in area tra Pulisic e Rabiot: c'è il tocco di Vlasic
14' - Ismajli! Il difensore albanese è libero di staccare dal corner di Obrador: tentativo sporco colpendo sia di testa che con la spalla, ma Maignan è costretto ad alzare sopra la traversa!
13' - Insiste il Torino: cross dalla sinistra di Pedersen, Vlasic anticipa l'uscita di Maignan ma il suo tocco non inquadra la porta rossonera
12' - Ci prova anche Simeone di testa direttamente da calcio d'angolo, ma la girata è imprecisa
10' - Prati! Alto il destro dal limite dell'area, buono l'invito di Pedersen che aveva sorpreso Bartesaghi senza commettere fallo
9' - Primo giallo del match a Tomori, che interrompe la ripartenza di Gineitis
6' - Pavlovic! Prima chance per il Milan dagli sviluppi di corner: cross di Bartesaghi e stacco del difensore serbo, che schiaccia fuori di testa
4' - Cross dalla trequarti di Prati destinato a Zapata: pallone che sorvola l'attaccante e termina fuori
2' - Primo corpo a corpo tra Zapata e Pavlovic, vinto dal difensore rossonero
Stretta di mano tra i capitani Maignan e Zapata: tutto è pronto a San Siro!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Francesco Fourneau
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Allegri: "Leao non andrà in Nazionale per recuperare dall'infortunio"
Così l'allenatore del Milan: "Questa è una partita importante, arriviamo da una sconfitta e la classifica si sta accorciando. E poi il Torino sta facendo bene: servirà una gara tecnicamente molto valida con ordine e compattezza. Leao? Ha avuto questa riacutizzazione dell'adduttore, abbiamo parlato insieme e preferito che recuperasse. Dovrebbero servirgli una ventina di giorni, non andrà in Nazionale per superare l'infortunio. Leao sa fare il centravanti, Fullkrug è più abituato a giocare in questa posizione ma a prescindere dagli interpreti dobbiamo portare a casa il risultato"
D'Aversa: "Il Toro ha ritrovato convinzione nei propri mezzi"
L'allenatore del Torino nel pre-partita: "Ho visto una squadra che ha ritrovato la convinzione nei propri mezzi, perché non meritiamo questa posizione di classifica. Le scelte in attacco? Zapata attacca la profondità meglio degli altri e questa settimana ha lavorato benissimo. Modric? Non è detto sia Vlasic a doverlo marcare in fase di non possesso... E poi c'è Pavlovic che sa sganciarsi"
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Formazioni ufficiali
- MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri
- TORINO (3-4-1-2): Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D'Aversa
Le scelte di Allegri
Conferme, qualche ritocco e un'assenza importante tra i rossoneri dopo la sconfitta contro la Lazio. Non c'è Leao dopo la riacutizzazione del dolore all'adduttore destro ma sono escluse lesioni: ecco Fullkrug (e non Nkunku) insieme a Pulisic. Importante il ritorno dalla squalifica di Rabiot, che completa il centrocampo con Modric e Fofana che vince il ballottaggio con Ricci. E a sinistra riecco dall'inizio Bartesaghi al posto di Estupinan. E in panchina si rivede Gimenez dopo quasi 5 mesi
Le scelte di D'Aversa
Riproposto quasi integralmente l'undici che ha battuto 4-1 il Parma nell'ultimo turno. Una delle novità è Prati, schierato titolare a centrocampo al posto di Ilkhan insieme a Gineitis (e non Casadei). Sulle fasce ancora Pedersen e Obrador, davanti c’è sempre Vlasic a sostegno di Simeone e Zapata (preferito ad Adams)
Obbligatorio ripartire nella corsa Champions. Lo sa bene il Milan che, dopo la sconfitta contro la Lazio, cerca punti a San Siro per blindare una delle prime posizioni del campionato. Di fronte c'è il nuovo Torino di D'Aversa, allenatore che ha vinto due delle tre partite da quando siede sulla panchina granata
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Dopo quattro successi di fila, il Milan ha vinto soltanto tre delle successive otto partite (2 pareggi, 3 sconfitte) giocate contro il Torino in Serie A; inoltre in tutte le ultime cinque sfide tra rossoneri e granata entrambe le squadre sono andate in gol (21 reti in totale per una media di 4.2 a match), dopo che almeno una delle due era rimasta a secco di marcature in sei delle sette gare precedenti (2.2 gol di media)
Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate contro il Milan nel girone di ritorno - tante quante nelle precedenti 27 gare disputate nella seconda metà di campionato - e i granata potrebbero vincere tre match consecutivi contro i rossoneri dopo il giro di boa solo per la seconda volta nel massimo torneo, dopo quella tra il 1947 e il 1949
Il Milan è imbattuto da ben 29 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (20 vittorie, 9 pareggi). L'ultima sconfitta interna dei rossoneri contro i granata nel torneo risale al 24 marzo 1985 (0-1, con Nils Liedholm in panchina) -; soltanto contro il Verona, il Diavolo ha evitato la sconfitta per più match interni consecutivi nel massimo campionato (34, tra maggio 1958 e dicembre 2025) che contro i granata (29 appunto)
Il Milan ha perso due delle ultime quattro sfide (2 vittorie) di campionato, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti 24 del torneo (15 vittorie, 9 pareggi); con il ko rimediato nell'ultimo turno contro la Lazio, i rossoneri potrebbero subire due sconfitte consecutive per la prima volta nella competizione da febbraio-marzo 2025: tre in quel caso, la prima delle quali proprio contro il Torino
Ben 11 delle 17 vittorie conquistate dal Milan in questo campionato sono arrivate con soltanto un gol di scarto; in generale, tra le squadre che hanno collezionato almeno lo stesso numero di successi dei rossoneri (17) nei top-5 tornei europei in corso, quella rossonera è la compagine che ha realizzato il minor numero di gol (44)
Il Torino non vince da cinque trasferte di campionato (1 pareggio, 4 sconfitte) e in ognuna di queste ha subito almeno due gol (15 nel parziale per una media di tre a match); dopo la sconfitta sul campo del Napoli, Roberto D'Aversa potrebbe diventare il primo allenatore a perdere le sue prime due trasferte in assoluto con il Torino in Serie A dai tempi di Moreno Longo nel 2020 (ko in tutti i primi sei match lontano da casa)
Il Torino è la squadra che conta il maggior numero di contropiedi diretti (45), il maggior numero di conclusioni a seguito di una ripartenza (38) e il maggior numero di reti nate da questa situazione di gioco (otto) nella Serie A 2025/26
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (12) con gol segnati nell'ultimo quarto d'ora di partita (dal 76' in avanti); sul fronte opposto, nessuna compagine, invece, ha perso meno punti del Torino con reti subite in questo intervallo temporale: solo uno, come Napoli e Parma
Luka Modric è il giocatore di movimento del Milan con il minutaggio più alto (2366') in questa Serie A. Il classe '85 non aveva un minutaggio così alto in un singolo campionato da ben cinque stagioni, ovvero dal 2020/21 (2743' in quel caso). GUARDA LE STATISTICHE DI MODRIC
Duvan Zapata ha segnato otto gol contro il Milan in Serie A - soltanto contro il Sassuolo ha fatto meglio (10) - compresi quelli negli ultimi tre incroci della competizione (maggio e agosto 2024, oltre a dicembre 2025); solo tre giocatori nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) sono andati a bersaglio in quattro partite di fila contro il Diavolo nella competizione: Antonio Di Natale, Diego Milito, Romelu Lukaku. GUARDA LE STATISTICHE DI ZAPATA