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Juve, infortunio Thuram: lavora a parte ma giovedì potrebbe tornare in gruppo. Le news

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©IPA/Fotogramma

Nel video le ultime notizie dalla Continassa con Giovanni Guardalà. Anche oggi, mercoledì 18 marzo, Khephren Thuram ha svolto lavoro differenziato per proseguire il recupero dopo il problema alla caviglia sinistra accusato contro l'Udinese. Il centrocampista francese dovrebbe tornare in gruppo nella giornata di domani, in vista della sfida contro il Sassuolo in programma sabato 21 alle 20:45. In caso di mancato recupero, è pronto Koopmeiners a prendere il suo posto a centrocampo

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