La Juve ha un falso problema relativo al centravanti?

"Ormai ci sono momenti dentro le partite dove ci sono caratteristiche precise. Quando una squadra ti aspetta, tu ti trovi a giocare in un 'vicolo'. C'è il centimetro, l'anticipo di un attimo e lì la forza fisica assume una valenza. Si va a sgomitare per questo attimo che devo ritagliarmi. E poi dipende tutto dall'episodio. Siamo indietro nel calcio europeo, siamo fuori dalla Champions e si traggono sintesi che sono fuori dalla realtà. Pensiamo a quello che è successo a noi con le due espulsioni: non siamo inferiori al Galatasaray, ma è quel momento che ha deciso la qualificazione. Non è il livello del calcio, ma la scelta del momento. Non si deve ragionare in modo superficiale, perché si toglie valore che la nostra Nazionale ha e lo farà vedere"