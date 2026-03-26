L’attaccante non è rientrato a Castel Volturno e come riferisce l’inviato Francesco Modugno non dovrebbe farlo prima dell’inizio della prossima settimana. Dopo la scelta condivisa con il Belgio di farlo rientrare a Napoli per ottimizzare la preparazione fisica (senza quindi giocare le amichevoli con Usa e Messico), Lukaku è rimasto in Belgio per continuare a lavorare e questo ha provocato sorpresa e irritazione da parte del club campione d’Italia. Le indicazioni della società e la volontà di Conte erano infatti quella di riavere Lukaku agli allenamenti in programma in questi giorni a Castel Volturno. Nel VIDEO tutti i dettagli della situazione

ITALIA-IRLANDA DEL NORD, L'AVVICINAMENTO LIVE