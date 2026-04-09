Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus-Spalletti, è fatta per il rinnovo: sarà annunciato nelle prossime ore

Serie A

Tutto fatto per il rinnovo del contratto dell’allenatore toscano, che resterà sulla panchina della Juventus anche per le prossime due stagioni. Tra Spalletti e il club bianconero è stato trovato l’accordo, dopo settimane di trattative, a prescindere quindi da quello che sarà il piazzamento finale in questo campionato. Il rinnovo sarà fino al 2028. Arrivato a Torino a fine ottobre dopo l’esonero di Tudor, aveva firmato fino al termine della stagione. L’annuncio è atteso per le prossime ore, con tutta probabilità prima del match contro l’Atalanta in diretta su Sky Sport sabato alle 20.45

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

TAG:

Prossimi Video

Dal dribbling ai talenti: cosa non va nel calcio italiano

Serie A

Roma, Gasperini rilancia sulla Champions

Serie A

Inter, Chivu conferma gli 11 che hanno battuto la Roma

Serie A

Juve-Spalletti, il rinnovo sarà ufficiale nelle prossime ore

Serie A

Como, difficile il recupero di Ramon

Serie A

Napoli, oggi Hojlund torna ad allenarsi: le ultime news

Serie A