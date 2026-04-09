Tutto fatto per il rinnovo del contratto dell’allenatore toscano, che resterà sulla panchina della Juventus anche per le prossime due stagioni. Tra Spalletti e il club bianconero è stato trovato l’accordo, dopo settimane di trattative, a prescindere quindi da quello che sarà il piazzamento finale in questo campionato. Il rinnovo sarà fino al 2028. Arrivato a Torino a fine ottobre dopo l’esonero di Tudor, aveva firmato fino al termine della stagione. L’annuncio è atteso per le prossime ore, con tutta probabilità prima del match contro l’Atalanta in diretta su Sky Sport sabato alle 20.45

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