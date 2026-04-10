"Quando sono arrivato sette mesi fa, mi hanno proposto questo contratto: era un po' un modo per dire "frequentiamoci, stiamo insieme, conosciamoci e poi a fine anno saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto". Ho accettato senza nessuna esitazione, perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro. Avevo questa voglia e volevo capire cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato vedendovi da fuori e mi piaceva l'idea di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, era facile immaginarsi l’idea futurista del club. Più difficile era trovare un gruppo bello come il vostro, unito, forte e con voglia di stare insieme, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo, penso alla Juve. Per questo ho ritenuto importante dirvelo prima di tutto: abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni. Voglio che lo sappiate prima voi. Abbiamo davanti delle sfide e sono convinto che insieme diventeranno belle sfide, perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza. C’è la responsabilità di rappresentare uno dei club più grandi al mondo e rendere orgogliosi milioni di tifosi. Grazie per la vostra disponibilità e... Oltre la fine! (dice, giocando sul motto del club 'fino alla fine', ndr). Ora andiamo ad allenarci".