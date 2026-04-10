Juve, Spalletti rinnova il contratto fino al 2028: l'annuncio e le news in diretta
La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti fino al 2028, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta sabato su Sky. L'annuncio è stato dato sui social del club, mostrando il discorso con cui Spalletti l'ha comunicato alla squadra. Di seguito il racconto in diretta della giornata con tutte le notizie, le dichiarazioni dei protagoinisti e le reazioni
Comolli: "I suoi valori rappresentano la nostra identità"
"Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni – ha sottolineato Damien Comolli, CEO di Juventus FC -. Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita. Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata – ha aggiunto Comolli - perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine"
L'ufficialità sul sito della Juventus
Poi è arrivata anche la nota ufficiale sul sito bianconero. "Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028"
Il discorso di Spalletti alla squadra
"Quando sono arrivato sette mesi fa, mi hanno proposto questo contratto: era un po' un modo per dire "frequentiamoci, stiamo insieme, conosciamoci e poi a fine anno saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto". Ho accettato senza nessuna esitazione, perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro. Avevo questa voglia e volevo capire cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato vedendovi da fuori e mi piaceva l'idea di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, era facile immaginarsi l’idea futurista del club. Più difficile era trovare un gruppo bello come il vostro, unito, forte e con voglia di stare insieme, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo, penso alla Juve. Per questo ho ritenuto importante dirvelo prima di tutto: abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni. Voglio che lo sappiate prima voi. Abbiamo davanti delle sfide e sono convinto che insieme diventeranno belle sfide, perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza. C’è la responsabilità di rappresentare uno dei club più grandi al mondo e rendere orgogliosi milioni di tifosi. Grazie per la vostra disponibilità e... Oltre la fine! (dice, giocando sul motto del club 'fino alla fine', ndr). Ora andiamo ad allenarci".
L'annuncio del rinnovo di Spalletti su Instagram
La Juventus ha annunciato il rinnovo di Luciano Spalletti con un video pubblicato su Instagram. L'annuncio è stato dato con un discorso dell'allenatore bianconero alla squadra, accompagnato da una didascalia: "I primi a saperlo, sempre la squadra. Spalletti 2028 inizia proprio da qui"
Le ultime news dalla Continassa
Con Francesco Cosatti facciamo il punto sulle ultime news in casa Juventus. Dal campo alla novità attesa in giornata, ossia il rinnovo di Luciano Spalletti
I trofei vinti
Nella sua carriera da allenatore, Luciano Spalletti ha collezionato 1056 partite con 547 vittorie, 252 pareggi e 257 sconfitte. Ha vinto uno Scudetto con il Napoli, due Coppe Italia con la Roma e una Supercoppa italiana sempre con i giallorossi. Senza dimenticare i successi con lo Zenit San Pietroburgo: è stato due volte campione di Russia, ha vinto una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia
Le prossime partite della Juventus
- Atalanta-Juventus
- Juventus-Bologna
- Milan-Juventus
- Juventus-Verona
- Lecce-Juventus
- Juventus-Fiorentina
- Torino-Juventus
Non sono previste conferenze in giornata
In casa Juventus oggi non sono previste conferenze stampa. Dunque l'annuncio del rinnovo di Spalletti dovrebbe avvenire con un comunicato attraverso i media della società
Le parole dopo il Genoa
L'allenatore della Juventus ha festeggiato le 300 vittorie in A e non ha accettato l'alibi della stanchezza per il secondo tempo sotto tono con il Genoa: "Li ho lasciati liberi: il problema è che a volte accettiamo di essere la versione inferiore di noi stessi. Sono qui da sei mesi e ancora non so cosa sia la mia Juve... ". E per contrastare la crisi del calcio italiano ha lanciato una proposta: "Un Under19 che giochi fisso in ogni squadra di A, da regolamento"
La proposta di Spalletti per risollevare il calcio italianoVai al contenuto
Il momento della Juventus
Attualmente la Juventus occupa il quinto posto della classifica di Serie A con 57 punti. Reduce dalla vittoria sul Genoa, è a -1 dal Como (4°) e a + 3 dalla Roma (6°). L'Atalanta, prossimo avversario in campionato, è a 53 punti
Il bilancio dei primi sei mesi alla Juve
Arrivato a Torino a fine ottobre dopo l’esonero di Tudor, aveva firmato fino al termine della stagione. In 31 partite con la Juventus ha collezionato 17 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte
Settimane di trattative
Tra Spalletti e il club bianconero è stato trovato l’accordo, dopo settimane di trattative, a prescindere quindi da quello che sarà il piazzamento finale in questo campionato
Dettagli e anticipazioni sul nuovo contratto
Dopo settimane di trattative è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028, che permetterà dunque all'allenatore toscano di sedere sulla panchina bianconera per altre due stagioni
Juve-Spalletti, in giornata l'annuncio del rinnovo
La Juventus e Luciano Spalletti ancora insieme. L'annuncio arriverà in giornata, alla vigilia dell'importante sfida di campionato contro l'Atalanta, in programma questo sabato alle ore 20.45 alla New Balance Arena in diretta su Sky