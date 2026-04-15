Fabregas: "Stiamo costruendo un'idea. Continuare a spingere"

A due giorni da Sassuolo-Como, Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa: " Continuiamo a spingere, speriamo di arrivare più in alto possibile". Sugli avversari del prossimo turno di campionato: ""Hanno un centrocampo forte. Konè non lo conoscevo molto, sta facendo una grandissima stagione, ne parlo spesso con Ludi. Ha una fame incredibile e migliora settimana dopo settimana. Matic è come un fratello, ho giocato con lui e mi ha dato la vita. È intelligente come nessuno. Un'altra categoria"

Cesc Fabregas carica l'ambiente dopo la sconfitta contro l'Inter. Venerdì il Como torna in campo dopo due passi falsi che sono stati un'eccezione nel rendimento straordinario della squadra di Fabregas. Il ko contro l'Inter - preventivabile visto che i nerazzurri sono i favoriti per il titolo - e il pari contro l'Udinese - meno prevedibile ma dopotutto anche il Milan ha sofferto con i friulani - hanno segnato una battuta d'arresto che ha cambiato la classifica. Il Como ora è scivolato al quinto posto, con la Roma in agguato a -1. In una corsa all'Europa così serrata, non c'è margine d'errore. E se è vero che il Como è un outsider della sfida alla Champions, veder sfumare tutto nel rush finale avrebbe un sapore amaro. Fabregas però vuole spingere sull'acceleratore e continuare a far sognare i tifosi. "La crescita del Como è costante. Grazie ai giocatori, un grandissimo staff, all'intensità di tutti i giorni. Spingiamo molto - racconta - sappiamo che siamo molto più in alto rispetto a quello che avevamo pensato inizialmente. Continuiamo a spingere, speriamo di arrivare più in alto possibile, ma vedere la motivazione dei giocatori... il risultato va in secondo piano. Ci saranno momenti dove mi chiederanno solo il risultato, ma adesso stiamo costruendo un'idea". Il gioco invece che il risultato, il lavoro sui giovani e sui talenti del calcio europeo e una piena libertà di manovra. Un ruolo tagliato su misura per Fabregas. "Se sto bene qui? In questo momento mi sento così, sono innamorato di tutto quello che sto facendo. Questo non cambia, non cambierà, la mia vita è preparare Sassuolo. I comaschi mi vorrebbero come Wenger? Mi piacerebbe tantissimo".