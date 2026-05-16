Milan, sorpresa Modric: si allena col gruppo, sarà convocato contro il GenoaMILANELLO
A distanza di 20 giorni dallo scontro con Locatelli in Milan-Juventus che l'aveva costretto ad operarsi per la frattura allo zigomo sinistro, il 40enne centrocampista croato questo sabato si è allenato col gruppo ed è potenzialmente a disposizione per la trasferta a Marassi domenica alle ore 12. Modric ha lavorato con una maschera protettiva speciale, prove che hanno dato esito positivo. Sarà Allegri a decidere se schierarlo nel secondo tempo
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