Contro il Como il Napoli vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League e vedere all'opera il tridente del futuro. Alisson e Hojlund, infatti, saranno con ogni probabilità riscattati dopo il prestito di quest'anno. De Bruyne, che ha ancora un anno di contratto, è destinato a restare per entrare definitivamente nel cuore dei tifosi

ARBITRI 35^ SERIE A