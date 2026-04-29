Contro il Como il Napoli vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League e vedere all'opera il tridente del futuro. Alisson e Hojlund, infatti, saranno con ogni probabilità riscattati dopo il prestito di quest'anno. De Bruyne, che ha ancora un anno di contratto, è destinato a restare per entrare definitivamente nel cuore dei tifosi
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